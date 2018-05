Consiliul Judetean se înnoieste

miercuri, mai 30, 2018, 3:00

Dupã ce a obtinut o finantare europeanã de peste 600.000 lei pentru implementarea proiectului „Calitate si Performantã: strategie de management la Consiliul Judetean Vaslui”, institutia vrea sã se înnoiascã cu tehnicã modernã, urmând sã achizitioneze calculatoare si laptopuri în sumã de aproape 50.000 lei. Dupã ce, tot în cadrul proiectului european, a achizitionat dotãri în valoare de 14,7 mii lei, alti 20 mii lei vor fi cheltuiti din fonduri proprii pentru mochetã, scaune si birouri. Si, tot din bugetul institutiei, în acest an vor fi cheltuiti 86 mii lei pentru achizitia sistemului de supraveghere video si alte componente IT.

Dupã ce a reusit sã implementaze mai multe proiecte, intre care cel de reabilitare a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui si a multor drumuri judetene, conducerea CJ Vaslui a considerat de cuviintã sã se aplece si asupra nevoilor aparatului de specialitate propriu. Astfel, dupã ce s-a fãcut curãtenie generalã la etajele superioare ale Palatului administrativ, va fi inlocuit si o parte din mobilier, inclusiv mocheta din birouri, in primã fazã fiind deja alocatã suma de 20.000 lei la ultima rectificare de buget. Nu trebuie uitatã tehnica de calcul ori IT, pentru inlocuirea cãreia, in acest an, a fost prevãzutã in buget suma de 86.000 lei. În acesti bani intrã si instalarea noului sistem de supraveghere video, prin care se va monitoriza intrarea in Palatul administrativ, dar si holul de la etajul I, acolo unde se gãsesc birourile sefilor institutiei – 23.000 lei, dar si achizitia, printre altele, a 3 distrugãtoare de documente, care vor costa in jur a 10.000 lei! Noroc cã, la inceputul anului, CJ Vaslui a accesat proiectul ‘Calitate si Performantã: strategie de management la Consiliul Judetean Vaslui’, cu finantare europeanã, in sumã de 609.991,90 lei, din care 597.792,06 lei asistentã financiarã nerambursabilã. O parte din acesti bani sunt destinati tot achizitiei de echipamente IT si biroticã necesare activitãtii echipei de management a proiectului. Astfel, deja au fost achizitionate, contra sumei de circa 14.500 lei, scaunele, birourile, dulapurile, cate douã la numãr, dar si avizierele interioare ori 60 de plãcute semnalizare usi, precum si incã un distrugãtor de documente, ceva mai ieftin, de doar 2.100 lei. Tot pentru implementarea acestui proiect a fost anuntatã o licitatie in vederea achizitionãrii de echipamente IT si licentele aferente, in sumã totalã de aproape 50.000 lei. Este vorba de un calculator si douã laptopuri, o imprimantã multifunctionalã care ar putea costa panã in 12.000 lei, dar si un server performant a cãrui achizitie s-ar putea ridica la peste 16.000 lei! Partea bunã este cã, dupã finalizarea proiectului prin care, printre altele, vor fi scolite 50 de persoane, personal de conducere si executie din cadrul CJ Vaslui si factori de decizie la nivel politic ‘in domeniul managementului calitãtii si al performantei pentru optimizarea proceselor orientate cãtre beneficiari’, respectivele echipamente vor rãmane in dotarea institutiei, scutind conducerea CJ de alte cheltuieli.