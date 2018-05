Consiliul Concurentei, douã seminarii într-o zi

joi, mai 17, 2018, 3:00

Astãzi, la ora 10.00, Consiliul Concurentei va organiza in municipiul Vaslui un seminar pentru diseminarea culturii concurentiale si a ajutorului de stat, reguli ce privesc unitãtile administrativ teritoriale (UAT), intreprinderile din subordine, precum si aspecte tehnice privind gestionarea aplicatiei RegAS. Evenimentul va avea loc in Sala Mare a Palatului Administrativ Vaslui. Pe agenda seminarului sunt cuprinse si tematici referitoare la practicile anticoncurentiale incriminate prin prevederile legii concurentei. În paralel, in Sala ‘Al. I. Cuza’ a Prefecturii Vaslui, se va organiza un al doilea seminar, destinat solutionãrii aspectelor tehnice survenite din gestionarea aplicatiei RegAS de cãtre UAT-uri. Seminarul se doreste a fi unul interactiv, unde institutii si intreprinderile interesate pot interveni adresand intrebãri legate de problematici de naturã concurentialã si/sau ajutor de stat cu care se confruntã in activitatea economicã. În vederea respectãrii obligatiei de transparentã, impusã de Comisia Europeanã statelor membre ale Uniunii Europene, Consiliul Concurentei a creat pe pagina web dedicatã ajutorului de stat la nivel national o sectiune care contine informatii despre ajutoarele de stat care au fost acordate in Romania dupã data de 1 iulie 2016. Aceste informatii sunt importante in baza de date RegAS, in mãsura in care sunt incãrcate de cãtre furnizorii/administratorii mãsurilor de ajutor de stat din Romania.