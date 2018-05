Colaborare în educatie între ISJ Vaslui si Republica Moldova

vineri, mai 4, 2018, 3:00

În perioada 26-27 aprilie, la Cahul, Republica Moldova, s-a desfãsurat o nouã etapã a cooperãrii dintre Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si Directia Învãtãmânt a Raionului Cahul – cursul de formare IF Profs – le bon usage, oferit profesorilor de francezã prin intermediul Institutului Francez din Bucuresti si a formatorului-administrator pentru România al platformei, inspectorul scolar pentru limbi moderne de la ISJ Vaslui Alexandru Mîtã. În aceeasi perioadã, între ISJ Vaslui si Directia Educatie a raionului Ialoveni, Republica Moldova, a fost semnat un Acord de Cooperare în domeniul educatiei, act care, în perioada urmãtoare, va fi concretizat de mai multe actiuni comune ale unitãtilor scolare din cele tãri, desfãsurate sub semnul Centenarului Marii Uniri.

‘În afara primei pãrti a cursului IF Profs, programul a mai inclus si expunerea unor instrumente contemporane deosebit de utile profesorilor de limba francezã si care au suscitat interesul profesorilor de francezã moldoveni: platforma LMS a proiectului Eramus+ KA2 ‘Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues’, revista didacticã ‘Scaramouche’, Concursul National de Traduceri ‘Corneliu M. Popescu’, eveniment care se va desfãsura pe 19 mai, la Vaslui. Nu mai punem la socotealã platforma de informare a profesorilor de limbi moderne din judetul Vaslui, platformã care a devenit, in cei patru ani de existentã, un punct de referintã pentru profesorii din toatã Romania’, a explicat inspectorul scolar pentru limbi moderne de la ISJ Vaslui, profesorul Alexandru Mitã. Cursul, validat din punct de vedere metodico-stiintific de certificatele emise de Institutul Francez din Bucuresti, a fost gãzduit de Liceul Teoretic ‘Ion Creangã’ Cahul. Au participat 28 de profesori de francezã de pe intreg teritoriul raionului, care au evaluat la superlativ continutul formãrii. În cadrul Acordului de Cooperare institutionalã in vigoare, incheiat intre ISJ Vaslui si Directia Învãtãmant a Raionului Cahul, aceasta a fost doar una din numeroasele actiuni realizate in comun de institutiile de pe cele douã maluri ale Prutului. Reamintim faptul cã, in aceastã perioadã, aproape 150 de profesori si cadre de conducere din raioanele Cahul si Anenii Noi au participat la actiuni complexe, organizate la cercurile pedagogice din judetul Vaslui si la proiecte comune ale scolilor din Moldova, realizate in colaborare cu scoli din Vaslui. La aceste actiuni complexe, sau semnat 11 noi parteneriate si procesul e in curs. Seria formãrilor va continua cu noi stagii IF Profs realizate la Chisinãu si Anenii Noi, in lunile mai si iunie 2018, conform unui calendar stabilit de comun acord de cãtre organizatori. Mai trebuie spus cã astfel de actiuni se inscriu in seria celor circa 1.500 de activitãti derulate de unitãtile scolare vasluiene cu ocazia Centenarului Marii Uniri, 1918 – 2018. De altfel, joi, 26 aprilie, un nou eveniment a venit sã completeze ampla paletã de actiuni consacrate institutio – nalizãrii cooperãrii cu organisme similare din Republica Moldova: parafarea Acordului de Cooperare dintre Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si Directia Educatie a raionului Ialoveni – Republica Moldova. ‘Institutiile semnatare se angajeazã sã coopereze in sprijinul tuturor elevilor de la toate formele de invãtãmant din subordine. Cooperarea in beneficiul elevilor dintre cele douã institutii va fi intreprinsã in spiritul valorilor perene ale educatiei, imbinate cu scopurile si idealurile comune ale celor douã tãri: solidaritate, democratie, proximitate, angajament, lucrul in echipã, responsabilitate individualã, responsa – bilitate colectivã, acestea fiind coordo – natele transmise tuturor structurilor subordonate. Cooperarea va viza, de asemenea, dezvoltarea tuturor tipurilor si formelor de educatie prezente si practicate in structurile subordonate’, a declarat profesor Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. Cele douã reprezentante ale structurilor de conducere, profesor Gabriela Plãcintã, inspector scolar general la ISJ Vaslui, si Galina Nita, sefa Directiei Educatie a raionului Ialoveni, au semnat acest Acord de coperare in cadrul unui eveniment organizat la Liceul Teoretic din Costesti, raionul Ialoveni. La actiune au paerticipat, printre altii, Ioan Ciupilan, primarul municipiului Husi, si invãtãtorii din Husi, care au participat la o lectie demonstrativã tinutã elevilor din Costesti de invãtãtoarea Maria Mihãilescu, de la scoala Gimnazialã ‘Mihail Sadoveanu’ din Husi.