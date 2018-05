Clubul Sportiv Municipal, un nou prilej de contre între PNL si PSD

miercuri, mai 30, 2018, 3:00

Consilierii liberali din CL Vaslui au contestat supunerea la vot a regulamentelor de ordine interioarã pentru sectiile Clubului Sportiv Municipal. Ei sustin cã alesii locali nu au competenta de a stabili regulamentele sportivilor, dând ca exemplu interzicerea jocurilor de noroc, pe bani, în cantonamente. Liberalii au cerut, de asemenea, «relaxarea» conditiilor de participare la concursul pentru ocuparea functiei de director al clubului si, de asemenea, înfiintarea de sectii pentru copii si tineri.

Adoptarea in sedinta Consiliului Local (CL) Vaslui a regulamentului de ordine interioarã a sectiilor de fotbal si handbal din cadrul Clubului Sportiv Muncipal a starnit nemultumire in randul consilierilor opozitiei. Ca de obicei, primul la rampã a iesit liberalul Marius Arcãleanu, care a declarat cã alesii locali nu au competente in ceea ce priveste aprobarea unor astfel de regulamente sportive. Arcãleanu a citit in plen cateva din prevederile regulamentului pentru fotbal si a dat ca exemplu punctul 36, care face referire la interzicerea, in cantonamente, a jocurilor pe bani: ‘În cantonament, ca mijloc de recreere si relaxare, sunt permise doar jocurile si activitãtile aprobate de conducerea tehnicã. Nu se joacã pe bani, jocul de poker fiind interzis’, se aratã in regulament. ‘Nu e bine sã votãm noi, sub nicio formã, regulamentele sportive. Nu CL Vaslui trebui sã adopte regulamentul de ordine interioarã la fotbal si handbal. Este o chestie neserioasã. Nu avem o structurã a clubului, insã adoptãm regulamente’, a subliniat Arcãleanu, care a solicitat si ca cerintele pentru ocuparea postului de director al clubului ‘sã nu mai fie atat de restrictive, si sã dãm drumul odatã clubului!’. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a replicat: nu vine in sedinte cu ‘lucruri neserioase’, atrãgandu-i atentia lui Arcãleanu asupra termenilor pe care ii foloseste. Pavãl a adãugat cã, la elaborarea proiectului de hotãrare, initiatorii s-au inspirat din regulamentele sportive dale altor cluburi din tarã. ‘Autoritatea localã aprobã regulamentul si il pune la dispozitia Consiliului de Administratie. Acesta este cadrul legal. Cat priveste postul de director al clubului, am luat legãtura cu mai multe cluburi din tarã, unde se cer studii juridice sau economice. Directorul are in staff profesori de sport pe fiecare sectie. Directorul este ordonator tertiar de credite si trebuie sã aibã competente in acest sens. Putem sã punem un pictor, un muzician… dar nouã ne trebuie un director sã conducã clubul. S-a prezentat un candidat, dar nu a luat examenul, iar in urmãtoarele zile, concursul se va relua’, a explicat Pavãl.

Sectii sportive pentru tineri si copii

Sorin Radu, consilier PNL, a reprosat executivului local cã regulamentul face referire execlusiv la sportivii profesionisti, sportul de masã fiind abandonat. ‘Am trecut deodatã la sportul profesionist. Sã nu uitãm de sectiile sportive dedicate copiilor si tineretului. Handbal si fotbal se face mult in orasul nostru. Ar trebui sã ne aplecãm si asupra copiilor si tinerilor din oras, sã avem copii falnici si sãnãtosi’, a argumentat Sorin Radu. La randul lui, Valentin Dragomir, consilier PNL, a precizat cã aceste regulamente de ordine interioarã nu sunt definitive, iar in functie de necesitãti vor putea fi imbunãtãtite. ‘Vom modifica regulamentele dacã este nevoie, acestea nu sunt bãtute in cuie’, a punctat Dragomir.

Doi membri CL în CA-ul CSM Vaslui

În cursul lunii aprilie 2018, CL Vaslui a ales doi consilieri locali in Consiliul de Administratie al clubului sportiv. Propunerile pentru cele douã locuri au fost Marius Arcãleanu, consilier PNL, Alin Negrutiu si Ion Mancas, consilieri PSD. În urma exprimãrii votului celor 21 de consilieri locali prezenti la sedintã, Ion Mancas, cu 17 voturi ‘pentruî si 4 ‘impotrivãî, si Alin Negrutiu, cu 16 voturi ‘pentru’ si 5 ‘impotrivã’, sunt cei doi membri CL in CA. Dragos Cazacu, viceprimar al municipiului Vaslui, a precizat cã ‘din CA vor face parte directorul clubului, doi consilieri locali si douã persoane care vor fi numite prin decizia primarului. Doar dupã consituirea Consiliului vom putea sã facem demersurile necesare pentru afilierea echipelor la federatiile de fotbal si handbal. (…) Va veni si decizia primarului si apoi vom continua procedura’, a explicat Dragos Cazacu.