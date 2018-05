CL Vaslui, injectie de 500.000 de euro în economia localã

miercuri, mai 23, 2018, 3:00

Consiliul Local Vaslui va aproba în sedinta ordinarã din 24 mai, proiectul de hotãrâre privind ajutorul de minimis pentru stimularea investitiilor si crearea de noi locuri de muncã. Schema de ajutor a primit aviz din partea Consiliului Concurentei, iar Primãria Vaslui a notificat Consiliul Judetean si Institutia Prefectului cu privire la intentia de a implementa ajutorul financiar. Facilitãti fiscale vor fi acordate în perioada 2019 – 2020, iar valoarea totalã estimatã a ajutorului de minimis este de 500.000 euro.

Consiliul Local (CL) Vaslui va discuta in sedinta ordinarã de joi, 24 mai 2018, unul dintre cele mai importante proiecte de hotãrare din ultimii ani. Este vorba despre aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investitiilor si crearea de noi locuri de muncã in municipiul Vaslui. ‘În vederea dezvoltãrii economice a municipiului Vaslui, in contextul necesitãtii dezvoltãrii regionale conform strandardelor Uniunii Europene, la nivel local se impune adoptarea de mãsuri pentru stimularea investitiilor si crearea de noi locuri de muncã. Acordarea ajutorului de minimis reprezintã pentru municipiul Vaslui o mãsurã importantã in implementarea politicilor regionale de dezvoltare’, se aratã in expunerea de motive la proiectu de hotãrare. Proiectul de hotãrare privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis a primit aviz din partea Consiliului Consurentei. De asemenea, Primãria Vaslui a notificat Consiliul Judetean si Institutia Prefectului despre intentia municipalitãtii de a institui o schemã localã de ajutor denumitã ‘Stimularea investitiilor si crearea de noi locuri de muncã in municipiul Vaslui. Schema de ajutor de minimis se adreseazã intreprinderilor care activeazã pe raza municipiului Vaslui si care deruleazã programe de investitii in valoare de peste 200.000 euro si creeazã minim cinci locuri de muncã ca urmare a investitiei realizate.

Metodologia de aplicare

Ajutorul finaicar se acordã intreprin derilor unice in limita sumei reprezentatã de pragul de minimis. Mai exact, alocarea brutã totalã a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate depãsi echivalentul in lei a 200.000 euro, pe o perioadã de trei ani fiscali consecutivi (doi ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), indiferent dacã ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare. De asemenea, pentru intreprinderile unice din sectorul transporturilor, valoarea brutã totalã a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi nu poate depãsi echivalentul in lei a 100.000 euro, pe o perioadã de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacã ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare. Acordarea ajutorului de minimis este conditionatã de mentinerea investitiei, inclusiv a locurilor de muncã nou create, pentru o perioadã minimã de cinci ani in cazul intreprinderilor mari si de trei ani in cazul IMM-urilor de la data finalizãrii investitiei, cu exceptia investitiilor constand in blocuri de locuinte. Aceastã conditie nu impiedicã inlocuirea echipamentului care a devenit invechit in decursul perioadei de cinci ani in cazul intreprinderilor mari, respectiv de trei ani in cazul IMMurilor, datoritã schimbãrilor tehnologice rapide. Nu se acordã ajutor de minimis pentru investitiile acelor intreprinderi care au inceput sau au finalizat o investitie inainte de aprobarea schemei de ajutor de minimis.

Cel putin 10 firme vor primi facilitati fiscale

Cheltuielile eligibile in cadrul schemei sunt costurile investitiilor in active corporale si necorporale, iar in cazul in care ca rezultat al efectuãrii investitiei initiale a rezultat o crestere netã a numãrului de locuri de muncã in comparatie cu media ultimelor 12 luni, in categoria costurilor eligibile vor fi incluse si costurile salariale. Durata schemei de ajutor de minimis, respectiv acordarea de facilitãti fiscale este de doi ani, respectiv perioada 2019-2020. Valoarea totalã estimatã a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme, pe intreaga duratã de aplicare a acesteia, este de 500.000 euro. Se estimeazã cã vor fi 10 beneficiari de ajutor de minimis, numãrul acestora putand fi extins in limita bugetului aprobat. ‘Prin aplicarea schemei de minimis se estimeazã dezvoltarea economicã a municipiului Vaslui, desfãsurarea de activitãti novative si dezvoltarea serviciilor, crearea de locuri de muncã si cresterea masei impozabile viitoare, respectiv cresterea veniturilor bugetului local pe termen mediu’, se aratã in proiectul de hotãrare.