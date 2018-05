CJ a reîmpãrtit sãrãcia!

vineri, mai 18, 2018, 3:00

Dupã ce, la inceputul anului, CJ a impãrtit, cãtre unele dintre UAT-urile din judet 8,415 milioane de lei, din totalul de 12,122 milioane lei pe care il avea la dispozitie de la bugetul de stat, din cota de 17,25% din impozitul pe venit la inceputul anului, zilele trecute, au fost distribuiti si restul banilor, 3,707 milioane lei. Proiectul de hotãrare in cauzã a fost contestat de consilierii liberali, nemultumiti de faptul cã au aflat despre el cu doar cateva minute inaintea sedintei, cand a fost trecut pe ordinea de zi. ‘În mai multe randuri, am solicitat ca materialele si proiectele de hotãrare sã ne fie aduse la cunostiintã si sã fie postate pe site-ul institutie in termenul legal, cu cinci zile inainte, pentru a avea timp sã le studiem si sã votãm in cunostintã de cauzã. De fiecare datã ni s-a promis cã se va proceda astfel si, tot de fiecare datã, nu v-ati tinut de cuvant! Datã fiind importanta acestui proiect de hotãrare, propun sã amanãm dezbaterea lui pentru urmãtoarea sedintã’, a cerut consilierul judetean liberal Gheorghe Veziteu, care era nemultumit si de faptul cã, in loc sã fie convocatã in ultima zi de joi a lunii, au fost convocati pe 16, la jumãtatea lunii mai. ‘Am luat act de propunerea dvs., insã chiar prin motivarea cererii de respingere ati subliniat importanta hotãrarii! Cat despre intarzierea cu care a fost intocmit si supus atentiei dvs. acest proiect de hotãrare, trebuie sã vã spun cã s-a muncit la el panã in ultima clipã. S-au fãcut solicitãri cãtre primãrii pentru a-si face cunoscute nevoile financiare incã de sãptãmana trecutã. Unii primari, crezand cã este doar o solicitare fãrã rost, nici nu au rãspuns, altii au rãspuns abia ieri!’, a fost rãspunsul presedintelui CJ, Dumitru Buzatu. Cu toatã impotrivirea consilierilor liberali, ordinea de zi a sedintei a fost adoptatã in forma propusã de executiv. În ceea ce priveste ‘mica impãr tealã’, 16 comune ‘norocoase’ si municipiul Husi s-au ales cu sume cuprinse intre 70 de mii si 500 de mii de lei, din Fondul aflat la dispozitia CJ Vaslui. Cea mai micã sumã, 70.000 lei, a fost acordatã comunei Rafaila, comunele Dodesti, Feresti, Hoceni si Lunca Banului au primit cate 100.000 lei fiecare, in timp ce Bãlteni, Blãgesti si Pogonesti au primit cate 150 mii lei. Comunelor Lipovãt si Pãdureni li s-au alocat cate 200 mii lei, Poienestiului – 230 mii lei, comunelor Ibãnesti si Ivãnesti, cate 250 mii lei, Epureni a primit suma de 300 mii lei iar Pochidia – 350 mii lei. Cei mai multi bani au fost alocati comunei Tutova, 500 mii lei, si municipiului Husi – 507 mii lei. ‘Am alocat diverse sume pentru cei cu nevoi stringente. Sunt comune care au nevoie sã acopere partea lor de contributii la implementarea unor proiecte europene; in cazul comunei Tutova, aceasta nu face fatã acoperirii cheltuielilor de functionare a Centrului de bãtrani din subordine, care nu primeste finantare guver na mentalã. Cat priveste municipiul Husi, stiti cã dorim sã preluãm un spatiu in care sã mutãm Centrul de Îngrijire si Asistentã pentru Persoane Varstnice de acolo, institutie din subordinea CJ. În acest sens, ei vor avea niste cheltuieli, cu intabularea si altele, pe care, cumva, trebuie sã le suportãm noi… Nevoile sunt mari peste tot, insã am incercat sã le acoperim pe cele mai stringente, si am evitat sã dãm bani la comunele care au conturi blocate sau diverse popriri, pentru cã nu ar fi avut cum sã se foloseascã de ei’, a explicat Dumitru Buzatu algoritmul de impãrtire a banilor. Presedintele CJ a adãugat cã, luna viitoare, se va trage linie la jumãtatea exercitiului financiar 2018 si este posibil sã fie o rectificare bugetarã la care UAT-urile sã mai primeascã ceva bani pentru acoperirea deficitelor bugetare. Culmea, desi doar o singurã comunã dintre beneficiarele acestor ajutoarele financiare are conducere liberalã, consilierii judeteni PNL au protestat doar in treacãt, cu ‘jumãtate de gurã’, cu privire la acest fapt…