ChildsLife International marcheazã în mijlocul copiilor zece ani de activitate în Bârlad

joi, mai 31, 2018, 3:00

Astãzi, de la ora 10.00, în Grãdina Publicã din Bârlad, peste 400 de copii din localitate, beneficiari ai Programului „After School” derulat de ChildsLife International Olanda, vor sãrbãtori, în prezenta primarului Dumitru Boros, a viceprimarului Roxana Miron-Feraru si a membrilor Consiliului Local Bârlad zece ani de activitate în municipiu.

Asociatia ChildsLife Bucuresti Romania, in parteneriat cu ChildsLife Intrnational Olanda, a demarat, in septembrie 2008, Programul ‘After School’, coordonat in prezent de Mirela Petcu. Prima grupã, formatã din 10 copii, a fost denumitã AnneNoor 1, in onoarea domnelor Ans van der Post si Noor Meijer – sponsorii programului – si a fost infiintatã in incinta Scolii Gimnaziale ‘Manolache Costache Epureanu’ Barlad. Însã, dupã 10 ani de activitate, numãrul grupelor AnneNoor a ajuns la opt, cooptand in programul ‘After School’ peste 1.400 de copii din Barlad (de la scolile ‘Manolache Costache Epureanu’ si ‘Vasile Parvan’), precum si de la scolile Berezeni, Hoceni si Oteleni. Pentru a marca asa cum se cuvine implinirea celor zece ani de activitate, astãzi, de la ora 10.00, 411 copii beneficiari ai programului ‘After School’ au invitat conducerea Primãriei si membrii Consiliului Local Barlad in Grãdina Publicã, unde vor picta cãsute pentru pãsãri, pe care le vor dãrui apoi comunitãtii, pentru infrumusetarea orasului. Totodatã, micii participanti vor primi, cu titlu de donatie, bunuri din partea asociatiei, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului. La eveniment vor participa si invitati din Olanda, respectiv Noor Meijer, sponsorul programului, Lida Tuip, manager Program Support, si Ankelien Tuip, voluntar.