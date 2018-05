Cele mai vulnerabile categorii sociale, tãiate de la portie!

marți, mai 15, 2018, 3:00

În jur de 30.000 de vasluieni nu vor mai primi, în acest an, alimente prin programul european. Pensionarii, somerii, persoanele cu handicap si vãduvele veteranilor de rãzboi au fost scosi de pe lista persoanelor defavorizate. Astfel, dacã în anul 2016 au primit cutii cu alimente 116.000 beneficiari, în acest an, doar circa 62.000 de persoane se vor mai bucura de alimente. Pe lângã mâncare, beneficiarii vor primi si pastã de dinti, periute de dinti, sampon si sãpun.

Programul Operational pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) este din nou in atentia Guvernului Romaniei. În prezent, este in lucru o hotãrare prin care urmeazã sã se stabileascã metodologia de acordare a ajutoarelor cãtre persoanele defavorizate. Ulterior, va fi refãcut ghidul programului si se va organiza licitatia publicã pentru desemnarea firmei care se va ocupa de livrarea pachetelor cu alimente. Noutatea privind HG nr. 799/2014 care stabileste conditiile de acordare a alimentelor este cã, in acest an, numãrul beneficiarilor se va reduce simtitor. Mai exact, nu vor mai primi alimente pensionarii, somerii, persoanele cu handicap si vãduvele veteranilor de rãzboi. Dacã toate aceste propuneri vor fi aprobate, circa 30.000 de beneficiari din judetul Vaslui nu vor mai primi ajutoare alimentare. Practic, vor mai primi alimente beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei si beneficiarii de venit minim garantat, adicã in jur de 62.000 de persoane. În anul 2016, cand s-au acordat ultima datã produse alimentare europene, au fost impãrtite in judet 280.246 cutii cu alimente. În total, nu mai putin de 116.000 beneficiari au primit ajutorul alimentar. Beneficiarii programului au fost persoanele fãrã venituri sau ale cãror venituri nete lunare erau de panã la 450 lei, somerii in platã, beneficiarii ajutorului social potrivit Legii 416/2001 si cei care primesc alocatii pentru sustinerea familiei, persoanele cu handicap grav si accentuat, neinstitutionalizate, pensionarii din sistemul de stat sau cei care primesc indemnizatie socialã pentru pensii lunare mai mici de 400 lei, precum si alte categorii de persoane, printre care veteranii de rãzboi si vãduvele acestora. Listele au fost intocmite de cãtre autoritãtile locale, nu de ministere. Astfel, primãriile au lucrat impreunã cu serviciile deconcentrate competente pentru stabilirea beneficiarilor.

Comuna Iana a primit cele mai multe alimente

În anul 2016, familiile defavorizate din judet au beneficiat de 280.246 cutii cu alimente. În centrele urbane ale Vasluiului, situatia cu numãrul cutiilor de alimente care au fost distribuite a fost urmãtoarea: Barlad16.000 cutii, Vaslui14.200 cutii, Murgeni10.300 cutii, Husi7.600 cutii si orasul Negresti cu 6.700 cutii. Pe segmentul comunelor, printre localitãtile care au beneficiat de cel mai mare numãr de cutii de alimente au fost Iana5.600 cutii, Puiesti5.300 cutii, Pungesti5.000 cutii, Zorleni4.726 cutii, Osesti4.600 cutii si Banca cu 4.464 cutii. La polul opus, cu cele mai putine familii defavorizate care au primit produse alimentare au fost comunele Blãgesti780 cutii, Dãnesti1.120 cutii, Vutcani1.140 cutii, Tanacu1.214 cutii si Bogdana cu 1.540 cutii. Fiecare persoanã defavorizatã a primit cate douã cutii cu alimente: fãinã de mãlai, conserve de carne, ulei, zahãr, paste fãinoase, paste tomate, orez etc. În schimb, din acest an, este posibil ca persoanele defavorizate sã primeascã si un pachet de igienã: pastã de dinti, periutã de dinti, sampon, sãpun etc. POAD are o alocare totalã de 518.838.876 euro in perioada 2014-2020. Contributia bugetului UE este de 85%, iar cofinantarea de la bugetul national este de 15%. POAD este o continuare a Programului European de Ajutorare a Defavorizatilor derulat in perioada 2007 -2013.