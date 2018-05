Câmpina, Bârlad si Pitesti – primele orase care au primit Centenarul Filmului Românesc

miercuri, mai 23, 2018, 3:00

Caravana Centenarului Filmului Românesc a ajuns în ultimele douã sãptãmâni în trei localitãti din România: Câmpina, Bârlad si Pitesti. Aceste episoade ale proiectului au adus aici filme ca „Aferim!”, „Restul e tãcere” sau „Bacalaureat”. La acestea, se adaugã o vizionare specialã a documentarului produs si realizat de Agentia Nationalã de Presã AGERPRES, pentru si despre Centenarul României: România, la 100 de ani.

Caravana Centenarului Filmului Romanesc a ajuns panã acum in 14 localitãti din Romania si Republica Moldova si isi continuã in perioada urmãtoare drumul prin tarã.

Episodul 8: Câmpina

Sambãtã, 12 mai 2018, s-a scris Episodul 8 al Centenarului Filmul Romanesc, la Casa de Culturã ‘Geo Bogza’ din Campina. Municipiul Campina a fost primul oras care a rãspuns pozitiv propunerii noastre de a proiecta un film romanesc, in contextul Anului Centenarului. În foaierul Casei de Culturã din Campina a putut fi vizionatã expozitia de fotografie ‘Romania: Evolutie’, realizatã de Agerpres, odatã cu Centenarul Marii Uniri. Documentarul dedicat Centenarului Romaniei: ‘Romania la 100 de ani’, realizat de Agentia Nationalã de presã AGERPRES, a fost vizionat de publicul din Campina, inainte de inceperea filmului Aferim!. Docu – mentarul, despre care directorul Agerpres, Alexandru Giboi spune cã este ‘sutã la sutã despre emotii’, ilustreazã ziua de 1 Decem brie 1918, actele premergã toare, cum a fost impãrtitã Romania Mare si care a fost impactul economic, cultural, viata de zi cu zi a romanilor de peste hotare, dar si dramatismul anilor 1940-1941, cu ruperea granitelor si cu deportãrile, condamnãrile la inchisoare si despãrtirea familiilor.

Toma Cuzin: „Aferim! e o poveste. A noastrã”

‘Aferim si documentarul Agerpres sunt un sir de lectii de istorie pentru noi. Suntem mandri cã facem parte din cele 100 de orase selectate in cadrul proiectului’, a declarat Marian Dulã, Consilierul Primarului din Campina. ‘Ideea realizãrii acestui proiect nu a putut decat sã ne bucure. Filmul face parte din cultura poporului roman, iar celebrarea lui in cadrul Centenarului nu poate fi decat o idee bunã. Consider cã o astfel de initiativã este mai mult decat binevenitã. Campina este un oras cu o traditie istoricã bogatã si un public receptiv la astfel de evenimente’, a declarat Alexandra Ionitã, Directorul Casei de Culturã ‘Geo Bogza’ din Campina. Dupã proiectie, invitatul special al evenimentului, actorul Toma Cuzin, a rãmas pentru a rãspunde celor prezenti la intrebãrile legate de film. El a intãrit ideea cã filmul a fost apreciat in cadrul festivalurilor datoritã faptului ca oferã o imagine realã asupra problemelor sociale cu care se confruntã societatea romaneascã. Tot el a spus despre peliculã cã este un film cu oameni si pentru oameni: ‘Aferim! e o poveste. A noastrã’. De altfel actorul a mai declarat: ‘Cand joc la teatru, intr-un film sau serial mã simt la fel e bine. Dacã ai pasiune si iti place ceea ce faci, nu conteazã locul. Aferim este o poveste cu oameni si pentru oameni, o po – veste a noastrã, a societãtii roma – nesti, cu bune si cu rele. Filmul nu este despre rromi, ci despre adevãr’.

Episodul 9: Bârlad

Episodul 9 al Caravanei Centenarului Filmului Romanesc s-a scris pe 13 mai 2018, la Barlad, acolo unde a rulat filmul romanesc Restul e tãcere, in regia lui Nae Caranfil si documentarul dedicat Centenarului Romaniei: ‘Romania la 100 de ani’, realizat de Agentia Nationalã de presã AGERPRES. Spectatorii au putut viziona si expozitia de fotografie Romania: Evolutie, realizatã de Agerpres, in contextul anului centenar al Romaniei. ‘Caravana Centenarului Filmului Romanesc este un proiect indrãznet, unul asteptat si cãutat, pentru cã in ultima perioadã tinerii cautã tot mai mult filmul romanesc. La randul nostru, implicãm tinerii in activitãtile ce tin de Centenarul Marii Uniri’, a declarat Dumitru Boros, primarul municipiului Barlad. Invitatul special al proiectiei, actorul Ovidiu Niculescu, le-a transmis barlãdenilor un mesaj video: ‘A fost o oportunitate fantasticã sã lucrez la acest film, sã pot sã studiez cu adevãrat un personaj, sã pot sã mi-l asum cu adevãrat, iar aceasta e o intalnire care se intamplã foarte rar in viata unui actor si mã bucur de ea si de tot ceea ce m-a invãtat. Sã nu uitãm cã filmul acesta vorbeste despre creativitate si despre vointa cu care cineastii romani, incã de la inceput, indiferent cã au fost actori sau scenaristi si-au dat sufletul pentru aceastã meserie superbã’. Seara a continuat cu discutii despre film si despre felul in care cinematografia poate ajuta sã vedem realitãtile din jur, printr-o altã dimensiune.

Episodul 10: Pitesti

Pe 20 mai 2018, in ziua in care sau implinit 630 de ani de la prima atestare documentarã a Pitestiului, a avut loc inaugurarea Cinematografului Bucuresti din subordinea Primãriei municipiului Pitesti. Prin parteneriatul cu Centenarul Filmului Romanesc, pitestenii au putut viziona filmul Bacalaureat, in prezenta actorilor Adrian Titieni si Lia Bugnar, care au rãmas panã la final, pentru a discuta cu publicul. ‘Demersurile pentru infiintarea cinematografului au inceput in august 2006, patru ani am luptat sã obtinem Cinematograful Bucuresti de cãtre Primãria Pitesti, in aceeasi zi in care a fost preluat a fost predat Filarmonicii Pitesti, dupã care aceastã clãdire a fost prinsã in proiectul european cu privire la Centrul Multifunctional. S-a intarziat inaugurarea odatã cu Filarmonica, intrucat nu aveam autorizatie de securitate la incendiu. Ne-am miscat foarte repede pentru a pune in functiune si cinematograful de ziua orasului’ – managerul Filarmonicii Pitesti, Jean Dumitrascu. ‘Cred cã peste o sutã de ani, filmul ãsta va sta in picioare in continuare. Proiectul aceasta este minunat, duceti-l mai departe. Scoala romaneascã de cinematografie produce, si asta este perfect pentru noi.’ (spectator din Pitesti) Invitatii speciali ai evenimentului, actorii Lia Bugnar si Adrian Titieni au stat de vorbã cu publicul si au apreciat faptul cã se intamplã astfel de evenimente: ‘Sunt plãcut surprins de cat de multã lume este in salã. Cred cã incepe o poveste cu drumuri dese la Pitesti si suntem onorati sã fim aici’. Lia Bugnar a punctat importanta filmului romanesc pe marele ecran din tara noastrã: ‘Eu cred cã filmele romanesti au mult mai multe bile albe decat oricare film american sau italienesc, pentru cã ne putem regãsi in el. Suntem noi acolo si, oricum ar fi, in momentul in care ne vedem noi acolo, intr-o oglindã mãritã putem incerca sã mai indreptãm lucrurile’. La finalul intalnirii, actorul Adrian Titieni a subliniat faptul cã filmul romanesc reprezintã, in mare parte, chiar viata noastrã: ‘Filmul romanesc ajunge de multe ori sã fie mãrturie a vietilor noastre. Acum, filmul romanesc este prezent la toate festivalurile importante de film, din afarã, iar acest lucru inseamnã ceva: este vorba despre o sumã de tineri revoltati, care au spus cu intelepciune ††Panã aici!°°, care au reconfigurat o cinematografie’. Centenarul Filmului Romanesc este un proiect initiat de Asociatia ARTIS (Iasi) si Asociatia MIA (Chisinãu) si se desfãsoarã in anul Centenarului Romaniei in 100 de localitãti din Romania si Basarabia, la care se adaugã Cernãutiul.