Campanie tematicã în judet, demaratã de Ziua Europeanã Împotriva Obezitãtii

luni, mai 21, 2018, 3:00

Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui a marcat, pe 19 mai, Ziua Europeanã împotriva Obezitãtii (ZEIO) si a demarat o campanie tematicã de informare si educare, care se deruleazã în intervalul 19 – 29 mai. În judetul Vaslui, la sfârsitul anului 2017, erau în evidenta medicilor de familie 9.825 persoane cu obezitate, în primul trimestru al acestui an numãrul acestora crescând la 9.953.

În 15 februarie 2018, la Bruxelles, Asociatia Europeanã pentru Studiul Obezitãtii (EASO) a lansat o schemã de premiere pentru a recunoaste cele mai bune initiative in lupta impotriva obezitãtii. Anul acesta, EASO doreste sã atragã mai mult atentia asupra efectelor pe care le poate avea obezitatea asupra unor boli, cum sunt diabetul zaharat de tip 2, bolile cardiovasculare si unele forme de cancer. Pentru a celebra Ziua Europeanã Împotriva Obezitãtii 2018, EASO a solicitat o instruire mai bunã a medicilor si furnizorilor de asistentã medicalã in ceea ce priveste obezitatea si o recunoastere a obezitãtii ca boalã de cãtre cat mai multe state membre ale UE. Printre initiativele europene ale EASO din acest an se numãrã si conferinta de la Bruxelles, care a avut loc pe 17 mai, la care au fost invitate autoritãti din statele membre ale UE, pentru a impãrtãsi cele mai bune practici si pentru a discuta despre necesitatea unei mai bune educatii, tratament si ingrijire legate de aceastã afectiune. La conferintã au fost prezenti reprezentanti ai diferitelor institutii europene, precum si ai Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii si ai Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economicã. EASO si asociatiile membre din 32 de tãri din Europa vor organiza diverse evenimente pentru a crea o mai mare constientizare si intelegere a obezitãtii. Pentru initiativele care au avut loc deja in cursul anului trecut, primele premii EASO vor fi prezentate la cel de-al 25-lea Congres European privind Obezitatea care va avea loc la Viena, in aceastã lunã. La nivel international, obezitatea aproape sa triplat din 1975. În anul 2016 peste 1,9 miliarde de adulti cu varsta de 18 ani si peste erau supraponderali. Dintre acestia, peste 650 milioane erau obezi. 39% dintre adultii peste 18 ani erau supraponderali in 2016 si 13% erau obezi. Conform OMS, in 2016, prevalenta supragreutãtii la cei peste 18 ani, in Romania a fost de 57,7%, la ambele sexe. În anul 2014, Romania a avut o prevalentã a obezitãtii la adult de panã in 22,8%. La noi in tarã, prevalenta obezitãtii la bãieti in anul 2014 era in usoarã crestere fatã de anul 2012, in timp ce la fete a scãzut fatã de acelasi an. Copilul supraponderal are mai multe riscuri sã fie un adult supraponderal. Tema campaniei din anul acesta este: ßÎmpreunã Împotriva Obezitãtiiù. Mai multe rapoarte au arãtat cã, in cazul in care obezitatea si supragreutatea continuã sã creascã intr-un astfel de ritm alarmant, acest fenomen va afecta mai mult de jumãtate din cetãtenii europeni panã in anul 2030. În unele tãri, procentul ar putea ajunge la 90%. Printre statele membre ale UE pentru care sunt disponibile date, cele mai mici ponderi ale obezitãtii in 2014 in randul populatiei cu varsta de 18 ani si peste s-au inregistrat in Romania (9,4%) si Italia (10,7%), inainte de Olanda (13,3%), Belgia si Suedia (ambele cu 14%). La polul opus al scalei, obezitatea a afectat mai mult de 1 din 4 dintre adultii din Malta (26,0%), si aproximativ 1 din 5, in Letonia (21,3%), Ungaria (21,2%), Estonia (20,4%).