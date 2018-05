Campanie PNL: «Opreste furtul lor. Sunt banii tãi de pensie»

luni, mai 21, 2018, 3:00

PNL a demarat la nivel national Campania „Opreste furtul lor. Sunt banii tãi de pensie”, prin care doreste sã stopeze intentia guvernantilor de a trasforma contributia la Pilonul 2 de pensie privatã suplimentarã din obligatorie în facultativã si de a confisca banii strânsi pânã acum. În primã fazã, prin intermediul unor pliante, contribuabilii la Pilonul 2 de pensie vor fi informati cu privire la drepturile pe care le au, în paralel, urmând a fi strânse semnãturi pentru mãrirea contributiei de la 3,75%, cât este în prezent, la 6%, contributia stabilitã prin lege, si, ulterior, la 8%, nivel propus de liberali.

‘De la inceputul ultimei guvernãri PSDALDE, acestia au redus contributia la Pilonul 2 de pensie privatã suplimentarã obligatorie de la 6% din venit, la 3,75%. Mai mult, in Parlament a fost depusã o initiativã legislativã din partea unor alesi PSD, prin care Pilonul 2 ar putea deveni facultativ. Este in fapt o incercare disperatã a guvernantilor de a acoperi gãurile negre din bugetul asigurãrilor pentru pensii, un deficit situat acum la 14 miliarde de lei, confiscand banii stransi la Pilonul 2. Acest lucru va insemna, nici mai mult nici mai putin, decat reducerea pensiilor pentru romanii care acum contribuie pentru a beneficia de o pensie privatã suplimentarã. Pentru a contracara acest lucru, Partidul National Liberal a demarat la nivel national Campania ‘Opreste furtul lor. Sunt banii tãi de pensie’, a anuntat dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui. La nivelul judetului Vaslui, timp de o lunã, 50 de voluntari, ce vor distribui in orase peste 25.000 de pliante, vor informa contribuabilii la Pilonul 2 de Pensii care este situatia actualã, ce se intamplã cu banii lor si ce vor guvernantii sã facã cu acesti bani. ßUna din informatiile pe care dorim sã le facem cunoscute este faptul cã fiecare isi poate vizualiza oricand contul propriu cu banii stransi la Pilonul 2. Conform legii, la implinirea varstei de pensionare, contributorii la aceste pensii suplimentare private pot alege sã ridice intreaga sumã stransã, plus randamentul aferent, sã o lãse mostenire ori pot opta pentru a primi lunar aceste drepturi. Tot in cadrul acestei campanii, vom strange semnãturi de sustinere a cresterii contributiei lunare in primã etapã la 6%, contributia stabilitã prin lege, si, ulterior, la 8%, nivel propus de PNL’, a explicat Marius Arcãleanu, secretarul general al Organizatiei Judetene PNL Vaslui, coordonatorul Campaniei ‘Opreste furtul lor. Sunt banii tãi de pensie’ la nivelul judetului. În sprijinul incercãrii de intrare in normalitate in ceea ce priveste Pilonul 2 de pensii, liberalii prezintã si date din care rezultã avantajele, la cresterea pensiilor, a contributiei personale. Astfel, dacã in conditiile actuale, cu un procent de cotizare de 3,75%, la un stagiu de cotizare de 40 de ani, si plata lunarã, timp de 20 de ani a acestor pensii suplimentare, tinand cont de prognozele oficiale panã in 2021, care vizeazã o crestere salarialã anualã de 3% si un randament mediu anual estimat de 3%, o persoanã cu un salariu mediu lunar de 2.000 lei ar urma, la implinirea varstei de 65 de ani, sã primeascã o pensie suplimentarã de 570 de lei, in timp ce, contra unei contributii de 6%, pensia ar creste la 743 de lei. În acelasi timp, in conditiile unui salariu net de 4.000 lei lunar, pensia ar creste de la 1.140 lei/lunar, in conditiile actuale, si la 1.486 lei/lunar, in conditiile unei contributii de 6%, si corespunzãtor mai mare, in cazul unei contributii de 8%, propuse de PNL. Aceste lucruri s-ar reflecta corespunzãtor si in nivelul conturilor personale la varsta de pensionare, de la putin peste 180 mii lei, in cazul in care s-ar mentine contributia de 3,75%, la peste 266 mii lei, la o contributie de 6%, si respectiv 343 mii lei, pentru contributia de 8% propusã de liberali. ‘Trebuie spus cã aceste contributii la Pilonul 2, indiferent de procent, se deduc din contributia totalã la asigurãrile de stat pentru pensii, in prezent stabilitã la 25% din venituri, restul banilor fiind destinati acoperirii pensiilor publice de stat aflate in platã. Acesta este si motivul, in opinia noastrã, pentru care se incearcã confiscarea Pilonului 2 de pensii, in vederea suplimentãrii veniturilor la falimentarul Pilon 1. De aceea, este timpul ca vasluienii sã nu rãmanã indiferenti cu ceea ce se va intampla cu pensiile lor viitoare, si sã se alãture campaniei noastre ‘Opreste furtul lor. Sunt banii tãi de pensie’, a adãugat presedintele PNL, Vaslui dr. Nelu Tãtaru.