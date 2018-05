Cadou european de majorat!

marți, mai 29, 2018, 3:00

Tinerii europeni in varsta de 18 ani pot beneficia de un abonament gratuit de tren de pana la 30 de zile valabil in cele patru din cele 28 de state membre, in cadrul unui program finantat de Uniunea Europeanã (UE). Înscrierile se vor face in perioada 12 – 26 iunie 2018, beneficiarii fiind tineri cu varsta de 18 ani implinitã la 1 iulie 2018 care au nationalitatea unuia dintre cele 28 de state membre ale UE. Tinerii alesi trebuie sã prezinte un itinerariu de cãlãtorie care poate sã dureze intre o zi si 30 de zile. Cãlãtoria trebuie sã aibã loc in perioada 9 iulie – 30 septembrie 2018 si sã cuprindã minimum o destinatie din altã tarã decat tara in care incepe cãlãtoria si maximum 4 tãri in plus fatã de tara de pornire, avand ca destinatie oricare dintre cele 28 de state membre UE. Tinerii se pot inscrie individual sau in grup de maximum 5 persoane, iar la final, ei vor trebui sã rãspundã la un chestionar cu 5 intrebãri despre Anul european al patrimoniului cultural 2018 si initiativele UE dedicate tinerilor. Cãlãtoria se va face in mare parte cu trenul, dar, in cazuri exceptionale, pentru destinatii in care nu se poate ajunge cu trenul, se pot folosi si alte mijloace de transport. În total, se vor alege 15.000 de castigãtori din toate statele membre, iar locurile sunt distribuite proportional cu populatia tãrii, pentru Romania urmand a se aloca circa 750 de abonamente in aceastã primã sesiune a Programului. Comisia Europeanã va fi responsabilã cu selectarea castigãtorilor, care vor fi anuntati la inceputul lunii iulie. Programul are alocatã o finantare, in premierã, de 12 milioane de euro din Bugetul UE 2018. Detalii cu privire la acest program sunt disponibile pe adresa: www.europa.eu/youth/discoverEU_ro