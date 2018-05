Bichinet – analiza seismicã a palatelor si partidelor

luni, mai 21, 2018, 3:00

Abordare ineditã a deputatului Corneliu Bichinet, presedintele PMP Vaslui, care a trecut în revistã nu atât crãpãturile din programul de guvernare PSD-ALDE, cât mai ales miscãrile plãcilor tectonice si cutremurele, mai mari sau mai mici, din politica româneascã a ultimelor zile.

Prima rupturã constatatã: intre palate… ‘Pentru cã avem de toate in tara asta, inclusiv palate. Controceniul a inteles, in sfarsit, cã nu te poti juca cum vrei cu un guvern si cu un premier, cu atat mai mult cu cat presedintele nu poate revoca un premier’, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presã, deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui. Ruptura, a explicat Bichinet, a pornit de la un factor extern: mutarea ambasadei Israelului de la Tel Aviv la Ierusalim. În plan parlamentar, desi partidele s-au cristalizat binisor, ‘(…) plãcile tectonice au inceput sã se miste. Veti vedea, in urmãtoarele zile, cum 10 – 12 parlamentari vor pleca de la PNL ori la ALDE, ori la Pro Romania, noul partid al fostului premier Victor Ponta, si nu este exclus sã asistãm la aparitia unui nou grup parlamentar’, a declarat Bichinet. Pe de altã parte, a continuat el, desi Victor Ponta va face o figurã foarte bunã, ‘Nu cred cã cã PSD va fi atat de… zguduit incat sã piardã guvernarea’. Mici cutremure de suprafatã, incapabile sã producã mutatii substantiale in scoarta terestrã a politicii romanesti sunt considerate Romania Unitã, partidul fostului premier Dacian Ciolos, si Partidul Romania Noastrã, al fostului fruntas peremist Gheorghe Funar. Revenind la chestiuni capabile sã-i facã pe oamenii politici, dacã nu sã se cutremure, mãcar sã tremure un pic, au apãrut noi sondaje: ‘E clar cã PSD rãmane pe primul loc, greu de clintit deocamdatã, PNL pe doi, cu 18-20% – apropo de neinspirata iesire la rampã a lui Ludovic Orban: incep sã cred cã, dacã nu-si va schimba garnitura de conducere, PNL va inregistra regrese -, USR s-a dus bine (in jos, n.r.), pentru cã, in ciuda unor mesaje corecte, atitudinea lor a derutat populatia Romaniei. În sfarsit, nici PMP-ul nu a fost scutit de zguduituri: in Parlamentul European, Siegfried Muresan a trecut de pe stradã politicã pe alta, plecand la PNL. Atata pot spune: desi e bine pozitionat la Bruxelles, pentru PMP nu a fãcut nimic’, a subliniat Bichinet. Pe final, parlamentarul a reamintit cele douã mari evenimente dãtãtoare de fiori de emotie pentru membrii PMP din judetul Vaslui: congresul tinerilor, in cadrul cãruia doi membri ai Organizatiei Judetene de Tineret a PMP Vaslui vor candida pentru functii la nivel national, si congresul mare al partidului, programat pentru 16 iunie, la care Corneliu Bichinet si Romulus Doru Buhãescu, presedintele, respectiv prim-vicepresedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui, vor candida la functii la nivel national.