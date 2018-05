Bârladul mai dã un campion si doi vicecampioni mondiali la arte martiale

vineri, mai 4, 2018, 3:00

Ce-a de-a XV-a editie a Campionatului Mondial de Kempo a adus o bucurie enormã pentru trei practicanti de arte martiale care se antreneazã la Clubul „Wazary Dojo” Bârlad: un titlu de campion mondial si douã de de vicecampion mondial. Sportivii care au reprezentant România si au urcat pe podium sunt Silvia Burcã, Stefania Teletin si David Anghelutã.

Campionatul mondial la care au strãlucit cei trei sportivi s-a desfãsurat in perioada 25 – 30 aprilie, in Budapesta, capitala Ungariei. Competitia de arte martiale s-a desfãsurat pe mai multe probe, respectiv ‘Kata’, ‘Self defence’, ‘Submission’, ‘Semi kempo’, ‘Full kempo’, ‘Knockdown’ si ‘Kempo’. Încã de la debut, organizatorii au anuntat o prezentã uriasã la start, peste 800 de sportivi din 42 de tãri, de pe 5 continete. Clubul Sportiv ‘Wazary Dojo’ a intrat in concurs, in cadrul lotului Romaniei, in ordine, cu David Anghelutã (la categoria 10 – 12 ani, -40 kg), Silvia Burcã (la categoria 12 – 14 ani, -45 kg) si Stefania Teletin (la categoria 12 – 14 ani -45 kg). Toti cei trei sportivi au concurat la proba de ‘Submission Kempo’. ‘Rezultatele primei participãri a clubului nostru la acest nivel au fost extraordinare. Astfel, de anul acesta avem o campioanã mondialã, in persoana Silviei Burcã si doi vicecampioni mondiali, respectiv David Anghelutã si Stefania Teletin’, anunta, inainte de a se intoarce in tarã, antrenorului celor trei sportivi, sensei Alexandru Rotaru. Însã, panã la a se vedea cu medaliile la gat, cei trei copii au muncit din greu si doar datoritã seriozitãtii cu care au tratat competitia si a dorintei de victorie au reusit sã se impunã. Astfel, cei trei karateka pentru a ajunge in finala categoriei lor au avut de luptat cu sportivi Ungaria, Kazahstan, Suedia si Tunisia. ‘A fost un concurs la care au participat cei mai buni sportivi din diferite tãri iar pentru noi a fost o onoare sã putem reprezenta Romania la acest nivel. Selectia sportivilor nostri in lotul national s-a fãcut doar pe baza rezultatelor anterioare si vreau sã-i multumesc pe aceastã cale domnului Amatto Zaharia, presedintele Federatiei Romane de Kempo, pentru obiectivitate si pentru sansa oferitã. Dupã cum s-a vãzut, nu am dezamãgit. Însã, rezultatul de anul acesta este unul care aratã cã acesti copii au un potential urias, motiv pentru care eu sper sã rãmanã cat mai mult in cadrul clubului si, de ce nu?, sã ne aduca peste cativa ani si aurul mondial la seniori’, a mai spus, vizibil emotionat, sensei Rotaru.

Povestea unei campioane

Silvia Burcã este, asadar, de doar cateva zile, cea mai nouã campioanã mondialã a Barladului. Însã, tanãra are o poveste care demonstreazã cã ‘atunci cand faci un lucru cu pasiune si sacrificiu poti ajunge pe cele mai inalte trepte ale performantei’, mai spune antrenorul ei. ‘Silvia a luat contact cu artele martiale in cadrul proiectului ‘Si tu poti fi campion!’, implementat in Scoala gimnazialã nr. 1 Popeni, in luna august 2015. Ea s-a inscris in cadrul clubului nostru in luna ianuarie a anului 2016 si incã din acel an a demonstrat cã are potential, obtinand patru medalii de aur, printre care si titlul de campion national la proba de ‘Submission’. În anul 2017 Silvia a reusit sã-si adauge in palmares incã cinci medalii de aur, una de argint si douã de bronz. Tot in 2017 a punctat si la capitolul experientã prin participarea la proba de ‘Submission’ la Campionatul European. Anul acesta Silvia a adunat cinci medalii de aur iar prestatia de la Campionatul National de Submission, unde a obtinut locul I, a propulsat-o direct in lotul national. Silvia este din Popeni, face parte dintr-o familie cu trei copii, aflati doar in grija mamei iar pentru a participa la antrenamente face naveta 17 kilometri, panã la Barlad, cu autobuzul, fãrã sã aibã panã acum vreo absentã. Ea vine la antrenamente impreunã cu alti copii, parte a aceluiasi proiect educational, si de care sunt tare mandru. Avand posibilitãti materiale precare, pentru ea participarea la Campionatul Mondial a fost aproape imposibilã. Numai cã speranta a venit tocmai din partea cealaltã a lumii, si anume din Australia, de unde un om adevãrat, prietena noastrã Venessa Fay, a trimis banii necesari. Ei vreau sã ii multumesc din suflet pentru acest gest. Apoi, Silvia a imprumutat echipamentul de concurs de la unii colegi de antrenament si, pentru cã a crezut la fel de puternic ca si mine in sansa ei a devenit primul campion mondial pregãtit de mine’, a povestit sensei Rotaru. Nici povestile celorlalti doi vicecampioni mondiali nu sunt prea deosebite de cea a Silviei, cel putin in privinta determimnãrii si a spiritului competitional nativ. Pe langã bratul de medalii pe care l-au strans in doar doi ani de antrenamente intensive, dupã cum mai spune sensei Alexandru Rotaru atat Stefania Teletin cat si David Angelutã au demonstrat deja cã sunt douã despre care se va mai auzi mult timp de-acum inainte in domeniul artelor martiale. ‘Pentru mine, rezultatele lor sunt doar confirmarea unei bune pregãtiri si unei foarte bune colaborãri antrenor – sportiv – pãrinte. O colaborare esentialã in pregatirea acestor copii minunati!’, a incheiat sensei Alexandru Rotaru .