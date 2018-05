Bãrbat între 30 si 55 de ani, cu domiciliul în mediul rural, neindemnizat

luni, mai 21, 2018, 3:00

La nivelul judetului Vaslui, rata somajului la 30 aprilie a fost de 8,72%, mai micã cu 0,41 puncte procentuale (pp) fatã de luna martie, cand a fost de 9,13%. Numãrul somerilor aflati in evidentã la sfarsitul lunii aprilie – 12.191 persoane – este mai mic cu 586 de persoane fatã de luna precedentã (12.777 someri), urmare a fluxului de intrãri si iesiri inregistrate. Din acest total, doar 988 au fost indemnizati, marea majoritate, respectiv 11.203, fiind neindemnizati. În ceea ce priveste repartizarea, numãrul somerilor inregistrati in mediul urban a fost mic, de 1.354 persoane, in timp ce, in mediul rural, numãrul lor a fost de 10.837. O altã trãsãturã a ßportretului robot’ al somerului vasluian se extrage din repartizarea lor pe grupe de varsta: sub 25 de ani sunt 679 de someri, someri cu varste intre 25 – 29 ani sunt 506, cu varste intre 30 – 39 ani sunt 2.421. Cea mai numeroasã categorie este a somerilor cu varste intre 40 si 49 ani, respectiv 4.307 persoane, in timp ce intre 50 – 55 ani si peste 55 ani sunt 2.091, respectiv 2.187 persoane. În ceea ce priveste educatia, absolventi ai invãtãmantului primar sau fãrã studii sunt 3.109 someri, 5.817 persoane au absolvit invãtãmantul gimnazial, alte 2.375 de persoane au absolvit invãtãmantul profesional sau o scoalã de arte si meserii. Cu liceu sunt 735 de someri, cu invãtãmant postliceal, 57, iar absolventi de studii superioare, 98. De mentionat cã derularea Programului de Ocupare a Fortei de Muncã a adus, in primele patru luni ale acestui an, crearea si ocuparea a 2.005 de locuri de muncã.