«Banchera» hoatã din Bârlad, eliberatã de judecãtorii vasluieni

La începutul lunii aprilie, Anamaria Zamã, angajatã a sucursalei OTP din Bârlad, a fost arestatã preventiv pentru delapidare, fals intelectual si uz de fals, dupã ce a devalizat cu mai bine de jumãtate de milion de lei conturile a patru clienti ai bãncii. Judecãtorii bârlãdeni au decis, pe 24 aprilie, mentinerea acestei mãsuri preventive, însã decizia lor a fost invalidatã de Tribunalul Vaslui, care a dispus ca acuzata sã fie cercetatã în continuare sub control judiciar, iar femeia sã fie pusã de îndatã în libertate.

O sãtmãreancã, Anamaria Zamã, detasatã la Sucursala Barlad a OTP Bank, a incercat sã profite de calitatea sa de ofiter produse si servicii bancare, ‘imprumutand’ bani din conturile unor clienti ai bãncii, ajutatã, se pare, de sotul ei. La sfarsitul lunii martie, afland cã urmeazã un control din partea conducerii bãncii, femeia a luat legãtura cu unii dintre cei cãrora le luase bani din cont, promitandu-le cã le va returna banii, in schimb, cerandu-le sã nu facã public acest lucru. Este cazul unui bãrbat din Grivita, plecat la muncã in strãinãtate, cãruia ii lipseau din cont circa 20.000 de euro. Afland acest lucru, bãrbatul a fãcut plangere la politie. Omul sia recuperat banii, banca plãtindu-l din fondul special de garantare, insã politistii si conducerea bãncii au continuat cercetãrile. În urma verificãrilor, s-a descoperit cã Anamaria Zamã ßumblase’ in alte patru conturi, cauzand un prejudiciu total de 194.950 lei si 60.138,5 lire sterline. Drept urmare, la inceputul lunii aprilie, femeia, acuzatã de de delapidare, fals intelectual si uz de fals, a fost retinutã, ulterior judecãtorii barlãdeni aproband cererea de arestare preventivã a acesteia, fãcutã de procurori. Pe 24 aprilie, Judecãtorul de drepturi si libertãti din cadrul Judecãtoriei Barlad a prelungit cu incã 30 de zile aceastã mãsurã privativã de libertate, decizie imediat contestatã de arestatã. Contestatia a fost cu succes, de vreme ce, la sfarsitul sãptãmanii trecute, Tribunalul Vaslui a decis cã femeia poate fi cercetatã sub control judiciar, si a dispus punerea sa de indatã in libertate. În schimb, fostul ofiter de credite nu are voie sã pãrãseascã tara, sã se apropie de persoanele vãtãmate sau sã comunice cu acestia direct sau indirect. În plus, nu va avea voie ca, pe pe perioada controlului judiciar, sã exercite profesia de ofiter de credite, contabil, gestionar sau orice altã asemenea activitate care implicã gestionarea, plata si incasarea unor sume de bani, urmand ca ea sã comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existentã, conform deciziei judecãtorilor vasluieni.