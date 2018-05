Atentie, fermieri!

miercuri, mai 23, 2018, 3:00

Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) a publicat pe site-ul institutiei, www.apia.org.ro, la sectiunea „Materiale de informare – 2018″, „Ghidul fermierului privind ecoconditionalitatea – 2018″ – instrument de informare menit sã sprijine fermierii în cunoasterea si respectarea normelor de ecoconditionalitate. Acestea trebuie respectate pe întreg parcursul anului pentru care s-a depus cerere de subventie. În caz contrar, fermierii riscã penalitãti.

Potrivit legislatiei europene si nationale, orice fermier care solicitã subventii specifice la APIA trebuie sã respecte unele norme de ecoconditionalitate pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, indiferent de mãrimea acestora. Prevederile se aplicã inclusiv pentru parcelele nesolicitate la platã sau pe cele care nu mai sunt folosite in scopul productiei. Nerespectarea de cãtre femieri, atat in mod intentionat, cat si din neglijentã ori din nestiintã a acestor norme privind ecoconditionalitatea conduce la aplicarea sanctiunilor administrative de reducere a plãtilor sau excluderea de la platã, pentru unul sau mai multi ani, dupã caz. ‘Recomandãm fermierilor citirea cu atentie a acestui ghid privind normele de ecoconditionalitate, prevederi pe care trebuie sã le respecte, in functie de tipul de expoatatie pe care o detin sau activitatea agricolã pe care o desfãsoarã! În perioada urmãtoare, vom demara actiunea de control pentru cererile unice de platã depuse in Campania 2018, pe esantioanele stabilite de cãtre APIA, ocazie cu care se va verifica si respectarea acestor norme de ecoconditionalitate’, a declarat Rãzvan Arteni, directorul executiv. ‘Ghidul fermierului privind ecoconditionalitatea – 2018’ poate fi consultat pe site-ul institutiei, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/materiale-deinformare/ materiale-informare-anul-2018