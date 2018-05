Atentie de unde cumpãrati alimente «de la tarã»!

joi, mai 31, 2018, 3:00

Cinci bârlãdeni au ajuns în spital cu toxiinfectie alimentarã dupã ce au consumat cas de oaie cumpãrat din piatã, de la niste ciobani care, fãrã sã stie, erau infectati cu Staphylococcus aureus. Nu este un caz singular, anul trecut, tot la Bârlad, mâinile murdare ale unor cofetãrese au infectat cu enterobacteriaceae nu mai putin de 27 de persoane, majoritatea copii, care au consumat prãjituri.

Nerespectarea celor mai elementare norme de igienã din partea unor producãtori ori vanzãtori de produse alimentare se pot rãsfrange asupra cumpãrãtorilor, deveniti fãrã voie victime colaterale. Cel mai recent astfel de caz s-a intamplat la Barlad, pe 19 mai, cand cinci persoane, din care trei membri ai aceleiasi familii, cu varste intre 15 si 64 de ani, au ajuns la spital cu toxiinfectie alimentarã dupã ce au consumat cas de oaie cumpãrat de la piatã. Sesizate, atat Directia de Sãnãtate Publicã (DSP), cat si Directia Sanitar Veterinarã si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui (DSVSA) au deschis anchete epidemiologice pentru descoperirea sursei focarului de toxiinfectie alimentarã. Dupã ce au prelevat mai multe probe, inclusiv de la pacienti, inspectorii DSP au reusit sã afle sursa: Staphylococcus aureus, cu care erau infectati cei doi producãtori de cas. ‘În data de 19.05.2018, incepand cu ora 13.00, s-au prezentat la Sectia Boli Infectioase a Spitalului Municipal de Urgentã ‘Elena Beldiman’ Barlad 5 persoane care prezentau urmãtoarea simptomatologie: greturi, vãrsãturi multiple, scaune semiconsistente, colici abdominale, stare generalã influentatã. Alimentul comun consumat de cei 5 pacienti a fost cas de oaie cumpãrat in data de 19.05.2018, dimineata, din Piata ‘1 Mai’ din Barlad, de la o familie din satul Ghermãnesti, comuna Banca, judetul Vaslui, cu formã de organizare ‘stanã’ si care detine document de inregistrare pentru vanzarea cu amãnuntul (eliberat de DSVSA). În urma analizãrii probelor recoltate de la familie (teste de sanitatie, exudate nazale si faringiene, probe alimenatre si probe de apã), s-a concluzionat cã agentul etiologic incriminat este Staphylococcus aureus, acesta fiind izolat din exudatul nazal recoltat de la cei doi operatori, amprenta palmarã si tifonul in care era pus la scurs casul. Enterotoxina stafilococicã s-a detectat si in probele de cas prelevate de cãtre DSVSA Vaslui’, a anuntat Mihaela Vlada, directorul executiv al DSP Vaslui. Celor doi operatori li s-a pus in vedere sã se prezinte la medicul de familie pentru aplicarea tratamentului conform antibiogramei, urmand ca, dupã terminarea tratamentului sã se verifice starea de purtãtor de stafilococ in laboratorul DSP Vaslui. Ciobanii nu vor mai avea voie sã producã si sã comercializeze produse decat numai dupã confirmarea faptului cã nu sunt purtãtori de Staphylococcus aureus. Din fericire, cazul nu a avut urmãri grave, pacientii imbolnãviti de mainile murdare ale ciobanilor fiind externati dupã doar cateva zile.