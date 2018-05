«Artã româneascã pentru comunitate – Donatii si donatori»

marți, mai 29, 2018, 3:00

Muzeul Judetean Vaslui va gãzdui o colectie de artã contemporanã româneascã, colectie ce se va constitui gratie eforturilor Clubului Rotary Vaslui, prin donatii din partea artistilor români si moldoveni. O parte din aceste lucrãri de picturã, graficã sau sculpturã pot deja fi vãzute de publicul vasluian, în dadrul expozitiei „Donatii / Donatori” deschisã la Sala „Arta” a Muzeului Judetean Vaslui.

Club Rotary Vaslui deruleazã, in parteneriat cu Consiliul Judetean Vaslui, Muzeul Judetean Stefan cel Mare’ si Primãria Municipiului Vaslui, un proiect de suflet ‘Artã romaneascã pentru comunitate – Donatii si donatori’. Proiectul se va derula in 3 etape, pe o perioadã de 3 ani, si are drept protagonisti artisti afiliati Uniunii Artistilor Plastici din Romania si a institutiei similare din Republica Moldova. Prima etapã a debutat la Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’, prin vernisajul expozitiei ‘Donatii / Donatori’, evenimentul avand loc duminicã, 27 mai 2018, in Sala ‘Arta’ a muzeului vasluian. Expozitia cuprinde 25 de lucrãri de artã: picturã, graficã si sculpturã, in care se regãsesc actualele tendinte si orientãri stilistice ale artei romanesti, lucrãri ce apartin artistilor: Felix Aftene, Dorin Baba, Jeno Bartos, Zamfira Birzu, Ilie Bostan, Alexandru Burlacu, Claudiu Ciobanu, Marinela Ciobanu, Adrian Crismaru, Rodica Crismaru, Simion Cristea, Gabriela Drinceanu, Sabin Drinceanu, Valentina Drutu, Valeriu Gonceariuc, Daniela Grapã, Manuell Mãnãstireanu, Ana Maria Negarã, Mihai Pamfil, Dragos Pãtrascu, Lucian Smãu, Mircea Stefãnescu, Constantin Tofan si Cristian Ungureanu. Toate lucrãrile vor fi donate Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui din partea Uniunii Artistilor Plastici din Romania Filiala Iasi si Rotary Club Vaslui, District 2241. ‘Scopul acestui proiect, ‘Artã romaneascã pentru comunitate – Donatii si donatori’, este constituirea unui fond cu lucrãri de referintã care sã rãmanã in patrimoniul comunitãtii vasluiene si sã aibã un caracter de promovare in expozitii de top la nivel national si international, precum si crearea unor evenimente de marcã la care sã fie invitati artistii autori’, a declarat Silviu Helgiu, presedintele Clubului Rotary Vaslui.