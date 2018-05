APIA începe controalele!

joi, mai 31, 2018, 3:00

Astãzi e ultima zi in care fermierii mai pot depune modificãri la Cererile Unice de Platã depuse in cadrul Campaniei 2018. Panã acum, la APIA Vaslui au fost foarte putine solicitãri de modificãri ale cererilor de subventie depuse, dovadã cã fermierii si-au invãtat lectia si stiu exact ce documente trebuie sã depunã. În perioada 1 martie – 15 mai, in cadrul Campaniei 2018 de depunere a cererilor unice de platã, la APIA Vaslui au fost depuse un numãr de 20.734 cereri, pentru o suprafatã de 253.934 ha teren agricol, suprafatã cu 5,6% mai mare fatã de anul anterior. În intervalul 1 iunie – 1 iulie APIA va efectua controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de platã, esantionarea acestora precum si transmiterea esantioanelor. Ulterior, intre 1 iulie – 1 octombrie 2018 se va efectua controlul la fata locului pentru cererile unice de platã esantionate la control pe teren, in timp ce controlul aferent al unor obligatii specifice urmeazã a fi efectuat in iarna sau in primãvara anului urmãtor.