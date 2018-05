ANSVSA: Recomandãri în vederea prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare în perioadele caniculare

joi, mai 31, 2018, 3:00

Astfel, consumatorilor li se recomandã sã cumpere produse alimentare numai din locuri sau spatii inregistrate sau autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, pentru cã le oferã garantia unor produse sigure, care sunt controlate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor si care sunt depozitate in conditii corespunzãtoare de temperaturã si igienã. De asemenea, inspectorii din cadrul Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene se vor asigura cã agentii economici vor respecta evitarea expunerii la vanzare a produselor de origine animalã in locuri si spatii care nu asigurã temperaturi adecvate si conditii de igienã corespunzãtoare, vor verifica conditiile de manipulare, depozitare si transport ale produselor de origine animalã in toate unitãtile autorizate sau inregistrate sanitar veterinar, vor confisca, denatura si distruge produsele de origine animalã alterate sau depreciate pe timpul transportului, distributiei, depozitãrii sau comercializãrii si vor interzice comercializarea si punerea in consum a cãrnurilor care nu au fost inspectate, stampilate si certificate sanitar veterinar. Consumatorii pot sesiza autoritãtile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor asupra oricãror abateri din domeniul sigurantei alimentelor, apeland gratuit numãrul de telefon – 0800.826.787.