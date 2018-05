Ajutoare de stat investitorilor în zone cu somaj ridicat si pentru construirea de locuinte de serviciu

marți, mai 22, 2018, 3:00

Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include între altele, ca «prioritate legislativã», un proiect de lege pentru «instituirea schemei de ajutor de stat pentru constructia de locuinte de serviciu».

Proiectul are ca scop „reducerea deficitului de fortã de muncã din marile centre economice ale României, stimularea ocupãrii si a investit iilor prin mobilitatea fortei de muncã (cazare pentru forta de muncã atrasã din alte localitãti)”, se aratã în documentul guvernamental. Potrivit proiectului, conditiile de acordare a ajutorului de stat vor fi, în principiu, urmãtoarele: – 50% din suma solicitatã pentru un complex de locuinte, pânã la maxim 15.000 euro pentru un apartament (1-2 camere), reprezintã ajutor nerambursabil plãtit, în cadrul schemei, la receptia finalã a complexului; – 50% reprezintã sursa privatã (efortul investitorului sau partenerului privat, dacã se fac locuinte de serviciu pentru profesori si medici), care va beneficia de garantia statului, dacã se va atrage prin creditare de cãtre investitor; – dacã se adoptã varianta PPP (n.n.- parteneriatul public-privat), în unitatea de proiect sursa publicã va reprezenta cel mult 49%; – partenerul privat trebuie sã demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantãrii investitiei, acesta trebuind sã nu fie în dificultate, în conformitate cu legislatia în vigoare. În argumentatia lor, initiatorii Programului Legislativ al Guvernului mentioneazã cã „inventarul investitiilor private anuntate a fi realizate în anul 2018 aratã cã valoarea acestora se ridicã la circa douã miliarde de euro, dintr-un total de 5,5 miliarde de euro în perioada 2018-2020; realizarea acestor investitii înseamnã aproximativ reducerea deficitului de fortã de muncã din marile centre economice ale României, stimularea ocupãrii si a investitiilor prin mobilitatea fortei de muncã (cazare pentru forta de muncã atrasã din alte localitãti)”. Iar realizarea acestor investitii „înseamnã aproximativ crearea a circa 20.000 de noi locuri de muncã” si toate acestea vor necesita recrutare sau cheltuieli de pregãtire profesionalã. De asemenea, „facilitatea de cazare va reduce costurile”. Pentru o evaluare a schemei de ajutor de stat, se considerã cã circa 20% dintre cei care vor ocupa locurile de muncã nou-create vor avea nevoie de spatii de locuit, în conditiile în care nu posedã spatii de locuit în zona respectivã sau la o distantã mai micã de 50 km fatã de aceasta. „Din evaluãri rezultã cã este necesar a se construi un numãr de 5.000 de locuinte de serviciu în perioada 2018-2020. Dacã luãm în calcul pretul mediu la nivel national de 30.000 de euro, echivalentul a cca. 138.000 de lei pentru un apartament de douã camere cu o suprafatã de 42 mp, ar fi necesarã o investitie de cca. 150 de milioane de euro (cca. 690 de milioane de lei) pentru o perioadã de trei ani, pentru cele 5.000 de locuinte”, estimeazã autorii documentului guvernamental. Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include între altele, ca „prioritate legislativã”, un proiect de lege pentru „instituirea schemei de ajutor de stat pentru cresterea gradului de ocupare în zonele cu somaj ridicat”, respectiv de peste 5%. „Schema are caracter complex, fiind destinatã investitiilor în zone cu somaj ridicat, respectiv mai mare de 5%. Se are în vedere compensarea cheltuielilor pentru locurile de muncã din respectiva investitie, numai dacã angajatii au salarii superioare cîstigului salarial mediu brut lunar pe economie”, se aratã în documentul guvernamental. Schema de ajutor de stat va avea în vedere „sustinerea afacerii pânã la maxim 100.000 de euro, din care 50% urmeazã sã fie acoperite prin ajutor nerambursabil plãtit de la buget doar pentru acoperirea salariilor angajatilor, aferent noilor locuri de muncã create”. De asemenea, instituirea schemei de ajutor de stat mai vizeazã si „garantia statului pentru efortul financiar al angajatorului acoperit prin credit pentru 50% din plafonul maxim de 100.000 de euro”, aratã proiectul citat. Initiatorul proiectului va fi – potrivit Programului Legislativ – Secretariatul General al Guvernului, iar ca termen de lansare este prevãzutã luna mai 2018. Initiatorul proiectului va fi – potrivit Programului Legislativ – Secretariatul General al Guvernului, iar ca termen de lansare este prevãzutã luna mai 2018.