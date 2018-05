Ajutoare de deces de 6 milioane lei, plãtite în primele trei luni ale anului

marți, mai 15, 2018, 3:00

În primele trei luni ale anului 2018, Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui a achitat 1.482 ajutoare de deces, in valoare totalã de 5.923.635 lei. Din cele 1.482 ajutoare de deces, 1.438 au fost achitate pentru pensionarii decedati sau membrii de familie ai acestora, si 44, pentru decedatii care aveau calitatea de asigurat. Comparativ cu perioada similarã din 2017, se constatã o crestere cu 5,1% a numãrului ajutoarelor de deces acordate pentru decesul pensionarilor si membrilor de familie ai acestora. Începand cu data de 1 ianuarie 2018, ajutorul de deces se achitã in termen de trei zile lucrãtoare de la solicitare de cãtre CJP Vaslui, atat in cazul decesului pensionarului, cat si in cazul decesului asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia. Termenul de trei zile lucrãtoare prevãzut de lege se calculeazã potrivit dispozitiilor din Codul Civil, conform cãrora, cand termenul se stabileste pe zile, nu se ia in calcul prima si ultima zi a termenului. Termenul se va implini la ora 24 a ultimei zile. Dacã ultima zi a termenului este o zi nelucrãtoare, termenul se considerã implinit la sfarsitul primei zile lucrãtoare care ii urmeazã. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut. Începand cu data de 6 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces este de 4.162 lei (in cazul asiguratului sau al pensionarului) si 2.081 lei (in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului).