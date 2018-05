Admiterea la clasa a IX-a – stiinte sociale – bilingv englezã- francezã, 2018-2019

marți, mai 15, 2018, 3:00

Pentru anul scolar 2018 – 2019, la Liceul Teoretic „Mihail Kogãlniceanu” din Vaslui se va forma o clasã a a IX-a – profil stiinte sociale – bilingv englezã-francezã, singura de acest profil din judet. Testarea în vederea departajãrii va avea loc miercuri, 16 mai, de la orele 14.00.

Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ este singurul liceu din judet la care, in viitorul an scolar, va functiona o clasã de invãtãmant bilingv, englezã-francezã, la profilul stiinte sociale. Dat fiind interesul foarte mare pentru acest profil, se va face o departajare a elevilor inscrisi, printr-un examen de competente lingvistice la limbile englezã si francezã, care va avea loc miercuri, 16 mai, de la orele 14.00, la sediul liceului. Elevii vor intra in sãlile de examen incepand cu ora 13.30, avand asupra lor carnetul de note, respectiv actul de identitate, pentru elevii care au implinit 14 ani. Astãzi este ultima zi de inscrieri la testare, doritorii trebuind sã se prezinte, panã cel tarziu la orele 15.00, cu fisele personale, eliberate de secretariatele scolilor de provenientã.