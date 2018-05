Adevãrul despre pensiile românilor

miercuri, mai 30, 2018, 3:00

„Opozitia si presedintele Klaus Johannis neagã orice realizare a guvernului PSD-ALDE, urmare a implementãrii programului de guvernare, indiferent cã este vorba de crestere economicã ori de faptul cã românii trãiesc mai bine, gratie cresterilor salariale sau de pensii, ori a scãderii somajului. Acum, au gãsit un nou subiect, pe care îl alimenteazã cu diverse zvonuri ori declaratii alarmiste. Trebuie spus foarte rãspicat: Pilonul II de pensii nu se desfiinteazã, iar contribuabilii trebuie sã decidã în deplinã cunostintã de cauzã unde sã-si tinã banii de pensii”, spune senatorul PSD de Vaslui Doina Silistru, ca un posibil rãspuns la campania pornitã recent de PNL.

În ultima perioadã, opozitia, in special PNL, si presedintele Klaus Johannis acuzã actuala guvernare PSDALDE de o asa-zisã incercare de a nationaliza Pilonul II facultativ de pensii, chipurile pentru a ‘astupa’ niste presupuse ‘gãuri’ din bugetul Casei Nationale de Pensii. ‘Este doar o incercare disperatã de a decredibiliza guvernul si programul de guvernare al PSD si de a mai castiga ceva capital politic in perspectiva viitoarelor alegeri. Trebuie spus rãspicat: PSD nu va lua nicio mãsurã care sã ducã la desfiintarea Pilonului II de pensii. Cred insã, la fel ca intreg Guvernul, cã romanii au dreptul sã stie care sunt beneficiile dacã tin banii in Pilonul I si II sau doar in Pilonul I, iar apoi au dreptul de a decide unde sã-si tinã banii de pensii. În primul rand, Pilonul II nu se poate nationaliza, pentru cã nu contine fonduri private, ci fonduri publice, si nu se desfiinteazã, pentru cã fondurile apartin contribuabililor si nu pot fi desfiintate. Dimpotrivã, contributiile la Pilonul II au crescut in prima lunã din 2018, fatã de ianuarie 2017. Cresterea a fost de aproape 20%, de la 493 milioane lei in ianuarie 2017, la 590 milioane lei in ianuarie 2018. Este meritul Guvernului Dãncilã, care a majorat salariile bugetarilor, majorare urmatã apoi si de cea din domeniul privat. Culmea, aceastã crestere a contributiilor a avut loc in contextul scãderii procentului de contribuitie la Pilonul II, la 3,5%!’, a explicat senatorul PSD Doina Silistru. Parlamentarul a explicat cã, printre prioritãtile Guvernului privind Pilonul II de pensii mentionate in Programul de guvernare se regãsesc faptul cã romanii au dreptul sã stie ce avantaje pot avea de la Pilonul I si de la Pilonul 2 si trebuie sã aibã posibilitatea de a opta unde sã isi tinã banii de pensii.

„Fondurile românilor din Pilonul II trebuie protejate”

‘Se va face o analizã financiarã clarã a Pilonului II, astfel incat sã se poatã face comparatia intre beneficiile pe care le are cineva care contribuie doar la Pilonul I si cineva care contribuie si la Pilonul I si la Pilonul II. Randamentul Pilonului II este sub 4%, cu doar 1 punct procentual peste inflatia medie a ultimilor 10 ani. Este sub randamentul de 5,5% pentru titlurile de stat la 10 ani. Deci, pentru un roman ar fi fost mai avantajos sã imprumute statul, decat sã tinã banii la Pilonul II. Astfel, dupã 10 ani de la aplicarea Pilonului II, cineva care iese la pensie ar primi in medie 5.000 leisuma medie acumulatã de fiecare cetãtean in pilonul II si suma totalã pentru toatã perioada de dupã iesirea la pensie! Va trebui insã asteptatã analiza finalã, oficialã a Guvernului cu privire la sumele colectate si la beneficiile pe care le au romanii in Pilonul II’, a mai spus Doina Silistru. Senatorul social-democrat a dezmintit si zvonurile privind o altã presupusã intentie a Guvernului. ‘Trebuie demascatã o altã manevrã a opozitiei de a denatura realitatea si de a pune presiune pe Guvern. Sã fie foarte clar, fiind vorba de pensii, aceste sume din Pilonul II trebuie sã provinã din contributiile pentru pensie ale romanilor. Suspendarea transferurilor de la Pilonul I la Pilonul II poate avea loc pentru o scurtã perioadã de timp, panã in momentul in care se vor introduce modificãrile legislative privind intreg sistemul de pensii. Cat priveste asa-zisa aparitie in lista de prioritãti a propunerii privind suspendarea Pilonului II, aceasta este o eroare materialã din partea Comisiei Nationale de Strategie si Prognozã, asumatã de aceasta, si care nu reprezintã in nici un caz pozitia Guvernului. Trebuie spus cã prin noile reglementãri care vor avea loc in acest an, va fi protejat interesul contribuabililor romani la Pilonul II. Analiza pe care o pregãteste Guvernul cu privire la Pilonul II va releva cat de avantajos este pentru fiecare roman sã isi tinã contributiile in acest fond. De asemenea, analiza va releva care este valoarea comisioanelor retinute de administratorii privati ai acestor fonduri. Trebuie fãcutã distinctia intre randamentul pe care il are un fond de pensii din Pilonul II in ansamblul sãu, respectiv profitul obtinut prin diverse plasamente, si randamentul efectiv obtinut de contribuabil, respectiv cu ce castig rãmane acesta dupã ce administratorul fondului isi ia comisioanele. Conform unor analize economice independente, randamentul efectiv pentru contribuabili variazã intre 2,37% si 3,90%, in functie de administratorul privataceasta este castigul efectiv pe care il resimte un contribuabil la Pilonul II, in ultimii 5 ani. Conform unei asemenea analize, rata costurilor, respectiv valoarea comisioanelor retinute de administratorii privati, din totalul sumelor acumulate in fond, este de circa 15%, respectiv de aproximativ de 5 ori mai mare decat beneficiul contribuabililor. Aceste situatii trebuie echilibrate, pe baza analizei pe care o va realiza Guvernul. Scopul principal nu este nici pe de departe desfiintarea Pilonului II, ci informarea corectã a cetãtenilor, asigurarea echilibrului intre beneficiile contribuabilului si cel al administratorului privat si posibilitatea ca romanii sã poatã opta unde isi tin banii pentru pensie’, a conchis senatorul Doina Silistru. De mentionat cã analiza randamentelor diverselor fonduri de pensii private, poate fi accesatã de contribuabili pe https://www.expertul banilor.ro/pensii-private.