Actiuni pentru siguranta publicã

miercuri, mai 23, 2018, 3:00

Politistii vasluieni au actionat, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Astfel, pe parcursul sãptãmanii trecute, au fost organizate 17 actiuni si s-a intervenit la 392 de evenimente, dintre care 321 au fost sesizate prin 112. În urma activitãtilor desfãsurate, au fost constatate 189 infractiuni, 14 persoane fiind surprinse in flagrant delict. În cauzele instrumentate au fost dispuse 13 mãsuri preventive. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 1342 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 347.195 de lei. De asemenea, politistii rutieri au desfãsurat activitãti pentru cresterea sigurantei in trafic, fiind constatate 14 infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Au fost retinute 61 de permise de conducere si au fost retrase 36 de certificate de inmatriculare.