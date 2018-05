90 de vasluieni încaseazã pensie de serviciu

marți, mai 29, 2018, 3:00

La sfarsitul lunii aprilie 2018, in evidentele Casei Judetene de Pensii Vaslui figurau 90 de beneficiari de pensii de serviciu. Este vorba despre 42 de judecãtori si procurori (beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecãtorilor) si 40 de grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori si specialisti IT (beneficiari ai Legii nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan?elor judecãtoresti si al parchetelor). De asemenea, pe lista beneficiarilor de pensii speciale se mai aflã sase consilieri ai Curtii de Conturi (beneficiari ai Legii nr. 7/2016 si Deciziei CCR 297/2012) si doi aviatori (beneficiari de pensie in baza Legiii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia?ia civilã din Romania). Cela mai mari pensii speciale apartin judecãtorilor si procurorilor, cu sume cuprinse intre 20.493 lei si 16.542 lei. De asemenea, un aviator incaseazã lunar o pensie de 16.368 lei. În schimb, cele mai mici pensii de serviciu apartin grefierilor, care primesc pensii cu sume intre 3.250 lei si 1.484 lei. În judetul Vaslui, dintr-un total de 102.602 pensionari, cei mai multi au pensii mici si foarte mici. Un numãr de 41.834 de bãtrani au o pensie lunarã mai micã de 520 de lei, dintre care 27.294 pensionari de stat si 14.540 sunt pensionarii fostelor CAP-uri. Alti 22.147 de vasluieni au pensii intre 1.000 si 2.000 de lei, iar cei cu pensii intre 2.000-3.000 de lei sunt 1.413 persoane.