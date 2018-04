Ziua Internationalã a Astronomiei, marcatã la Bârlad

vineri, aprilie 20, 2018, 3:00

Pe 21 aprilie, Observatorul Astronomic din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad va organiza o activitate de promovare a astronomiei – Ziua Internationalã a Astronomiei (Astronomy Day).

Ziua Astronomiei se aniverseazã in fiecare an, intr-o zi de sambãtã din luna aprilie sau mai, cand Luna este in preajma fazei de Primul Pãtrar. Miscarea a inceput in California (SUA), in anul 1973, cand astronomul amator Douge Berger, presedintele clubului local Astronomical Association of Northern California, a decis cã, decat sã invite oamenii sã participe la o searã de observatii astronomice intr-un loc indepartat de oras, mai bine ar fi ca clubul de astronomie sã organizeze observatii astronomice in mijlocul orasului si sã arate obiectele ceresti publicului trecãtor, care altfel nu ar avea ocazia sã priveascã printr-un telescop. Anul acesta, Ziua Astronomiei se va aniversa pe 21 aprilie si, ca in fiecare an, echipa de la Observatorul Astronomic al Muzeului ‘Vasile Parvan’ se va implica in mai multe activitãti publice, ce au ca principal obiectiv promovarea si popularizarea astronomiei. ‘Cu acest prilej, la evenimentul dedicat Zilei Internationale a Astronomiei din 21 aprilie 2018, invitatul special va fi astronomul amator Daniel Bertesteanu, de la Astroclubul Bucuresti. Prezentarea publicã va avea loc la ora 18.30, la sediul Observatorului Astronomic, din str. Republicii nr. 235. Observatiile astronomice din stradã se vor desfãsura in zona centralã a orasului, parcul ‘Victor Ion Popa’, (la strada principalã), orele 20.30 – 21.30, numai dacã cerul va fi senin’, a declarat Dumitru Ciprian Vantdevarã, muzeograf Planetariu/Observatorul Astronomic al Muzeului ‘Vasile Parvan’ Barlad.