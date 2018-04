VREI UN VENIT SUPLIMENTAR? ÎNSCRIE-TE CA REZERVIST VOLUNTAR!

luni, aprilie 23, 2018, 3:00

Centrul Militar Judetean Vaslui recruteazã candidati pentru incadrarea a aproximativ 100 de ofiteri, 30 de maistri militari, 250 de subofiteri si 750 de gradati si soldati rezervisti voluntari, in cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale. Candidatii care doresc sã devinã soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie sã nu fi implinit varsta de 51 ani inainte de data de 31.07.2018, iar cei care doresc sã devinã cadru militar rezervist voluntar trebuie sã nu fi implinit varsta de 55 de ani inainte de data depunerii cererii de inscriere. Aceastã activitate se va desfãsura panã in data de 08.06.2018, la sediul Centrului Militar Judetean Vaslui, situat in str. C. D. Gherea, nr. 11, zilnic de luni panã vineri intre 08.30-16.00. Informatii suplimentare privind statutul rezervistului voluntar (indatoriri, drepturi, recrutare, selectie si formare) pot fi gãsite in Legea 270/2015, privind Statutul rezervistilor voluntari si in Ordinul ministrului apãrãrii nationale M 25/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in M.Ap.N. a prevederilor Legii nr. 270/2015. Personalul Centrului Militar Judetean Vaslui vã stã la dispozitie pentru informatii suplimentare si consiliere, la sediul centrului militar, strada C.D. Gherea, nr. 11 sau la telefoanele 0235.317.571 si 0235.312.961, interior 15.