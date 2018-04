«Verde» pentru constructiile realizate în regie proprie prin proiectele pentru înfiintarea de activitãti neagricole în zonele rurale

joi, aprilie 26, 2018, 3:00

Beneficiarii care au accesat fonduri prin PNDR 2020, pentru înfiintarea de activitãti neagricole în zonele rurale pot realiza si în regie proprie constructiile prevãzute în proiect. Cu o conditie: sã respecte prevederile legale în vigoare, prezentând documentele necesare în acest sens.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale aduce clarificãri privind implementarea proiectelor de investitii pentru infiintarea de activitãti neagricole in zonele rurale, finantate prin submãsura 6.2 a Programului National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020). În cazul proiectelor care prevãd lucrãri de constructii, beneficiarii pot realiza aceste lucrãri si in regie proprie cu respectarea legislatiei in vigoare din domeniul constructiilor. ßDe asemenea, in conformitate cu prevederile Anexei III la Contractul de finantare (instructiuni de platã), pentru proiectele finantate prin submãsura 6.2, care contin lucrãri de constructii executate in regie proprie, trebuie prezentate urmãtoarele documente specifice: autorizatia de construire, ordinul de incepere al lucrãrilor si procesul verbal de receptie la terminarea lucrãrilor. Mentionãm cã atat etapele parcurse in executarea lucrãrilor de constructii, cat si toate documentele prezentate trebuie sã respecte prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, precum si cele ale Legii 10/1995 privind calitatea in constructii – republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare’, se aratã in comunicatul postat pe site-ul AFIR. Pentru beneficiarii acestor mãsuri de finantare cu fonduri europene, permisiunea de a realiza lucrãrile in regie proprie este o oportunitate de a mai scãdea din cheltuielile aferente cu implementarea proiecului, banii astfel economisiti putand fi folositi pentru implementarea altor componente.