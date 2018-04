Vasluiul iese din monitorizarea PIDU si demareazã proiectele pe POR

marți, aprilie 3, 2018, 3:00

Primãria Vaslui a avut o executie bugetarã bunã în 2017, peste rezultatele obtinute în anul precedent. Bonificatia de 10% acordatã persoanelor fizice si juridice a fost principala pârghie de atragere a veniturilor la bugetul local. În paralel, pe sectorul investitiilor s-au încheiat cei cinci ani de monitorizare a proiectelor realizate pe PIDU, iar acum se lucreazã pentru noile investitii de pe POR 2014-2020. Un minus în activitatea din anul trecut s-a contabilizat în dreptul asociatiilor de proprietari, care nu îsi realizeazã obligatiile stabilite.

În ultima sedintã a Consiliului Local (CL) Vaslui, primarul Vasile Pavãl si-a prezentat raportul de activitate pe anul 2017. Documentul se bazeazã pe realizarea indicatorilor prevãzuti in bugetul de venituri si cheltuieli si, de asemenea, pe indeplinirea obiectivelor prevãzute in sectiunea dedicatã investitiilor. Vestea bunã este cã vasluienii s-au mobilizat exemplar, anul trecut, in ceea ce priveste achitarea taxelor si impozitelor locale, iar gradul de realizare al bugetului a fost mai mare cu 2% decat in anul 2016. Acordarea bonificatiei de 10% pentru persoanele fizice si juridice la achitarea integralã a taxelor in prima transã de platã a reprezentat motorul incasãrilor la bugetul local. ‘Bonificatia a adus si mai multi bani in visteria localã; acum, asteptãm sã vinã si celelalte surse. Avem un trend bun de incasãri si pentru 2018. Inspectia Fiscalã din cadrul Serviciului Financiar din Primãria Vaslui aduce un plus de venituri prin verificarea periodicã a agentilor economici, pentru a sti ce au de plãtit, cã au o responsabilitate cand este in executie o esalonare la platã etc.. Actionãm pentru a nu scãpa nicio sumã ca sã intre in zona de prescriere’, a spus Vasile Pavãl.

PIDU, un program de succes

Foarte important pentru dezvoltarea municipiului Vaslui a fost aprobarea, in anul 2017, a Planului de Mobilitate, care stã la baza finantãrii prin POR 2014-2020. Municipalitatea actioneazã pentru semnarea cererilor de finantare pentru cele 9 proiecte pe POR in acest an si demararea executiei lucrãrilor, in 2019. La aceastã datã, proiectele realizate in municipiul Vaslui pe PIDU au iesit din monitorizarea de cinci ani, iar din acest moment se pot face anumite extensii la lucrãrile realizate. ‘Vom face propuneri de extindere, pentru cã sunt solicitãri in acest sens. Panã acum, nu puteam face asa ceva. Foarte important pentru orasul nostru este cã sunt cereri din partea unor dezvoltatori imobiliari de a ridica blocuri de locuinte. Este in discutie ridicarea a cateva sute de locuinte in zona Movas, dar si in alte zone ale orasuluiî, a explicat Pavãl.

Asistenta sociala, doar în baza legii

Pe segmentul asistentei sociale, Vasile Pavãl a spus cã toate ajutoarele se acordã in baza legislatiei existente. Astfel, toate ajutoarele sociale se acordã in urma respectãrii procedurilor legale (anchete sociale etc.). ‘Existã o reactie – cã facem asistentã socialã multã si nu avem fortã de muncã. Asistenta se acordã in baza legilor in vigoare. Nu avem capacitatea necesarã in crese, iar de aceea am prins construirea unei crese si unei grãdinite prin intermediul aplicatiei de pe Axa 4, din POR 2014-2020. La cantina socialã acordãm o masã caldã pentru 250 de persoane. O parte din beneficiari se pot deplasa la cantinã, iar pentru cei care nu pot veni, se duce mancarea acasã’, a mai spus Vasile Pavãl. Pentru anul 2017, Primãria Vaslui a avut aprobatã o organigramã de 973 de posturi, din care 435 asistenti maternali. Pe durata anului trecut s-a lucrat cu 657 de posturi, iar 317 au fost posturi vacante care nu s-au ocupat. ‘Anul trecut s-au majorat salariile bugetarilor si nu a mai plecat nimeni din institutie. Acum este o dorintã de a intra in sistem. Va creste responsabilitatea si in realizarea sarcinilorî, a precizat Pavãl.

Asociatiile de locatari nu îsi fac treaba

Un minus legat de administrarea activitãtii cotidiene se inregistreazã in acest moment in cadrul asociatiilor de proprietari. Se remarcã plecare, in numãr destul de mare, a locatarilor din asociatii, fapt care duce si la o scãdere a veniturilor acestora. Asociatiile au obligatia sã igienizeze subsolurile blocurilor, sã facã curãteni pe casa scãrii, terase etc. ‘Aparatul de specializate din primãrie mai are de lucru in ceea ce priveste asociatiile de locatari’, a conchis Pavãl.