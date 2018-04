Un cetãtean de onoare onorat cum trebuie

joi, aprilie 26, 2018, 3:00

Suprizã de proportii pentru cel mai nou cetãtean de onoare al Barladului, britanica Carol Daniel, presedintele Asociatiei ßMyosotis’ Barlad. Distinsa doamnã a fost inviatã in plenul Consiliului Local (CL) pentru a-i fi inmanatã distinctia, insã, in secret, in salã s-au ßpitit’, alãturi de sotul ei, pe care il credea acasã la tuns gazonul, si cei mai de seamã colaboratori ai sãi. Pentru implicarea exemplarã, de peste douãzeci de ani, in viata umanitarã a orasului si mai ales in ajutorarea copiilor cu dizabilitãti, Carol Daniel a primit totlul de cetãtean de onoare acum circa o lunã. Atunci, domnia sa nu a putut fi prezentã la Barlad pentru a i se inmana distinctia, insã a promis cã va veni luna aceasta. S-a tinut de cuvant si a venit singurã – dupã cum credea – in plenul sedintei CL Barlad, care s-a intrunit marti, 24 aprilie. Însã colaboratorii sãi de la asociatia din Barlad i-au pregãtit o surprizã de proportii, care avea sã o emotioneze panã la lacrimi pe venerabila doamnã: in salã s-au strecurat printre consilieri sotul ei si doi dintre cei mai apropiati colaboratori din Regatul Unit. Dupã ce si-a primit diploma din partea primarului Dumitru Boros, Carol Daniel s-a adresat plenului, dorind sã puncteze eforturile pe care comunitatea localã le-a fãcut din 1995 panã in prezent, calea grea pe care a parcurs-o panã acum, dar mai ales pasii pe care ii mai are de fãcut pentru a ajunge acolo unde ii este locul: in randul oraselor civilizate ale Europei. Dar suprizele pentru Carol Daniel nu s-au oprit aici si, dupã ce si-a imbrãtisat sotul si cei doi prieteni-colaboratori, la iesirea din sala de sedinte avea sã constate cã, pe holurile primãriei, o asteptau cu flori si confetti zeci de voluntari si mai ales beneficiari ai asociatiei pe care a infiintat-o la Barlad. Bucuria de a-i revedea pe cei pe care i-a ajutat de-a lungul anilor a emotionat-o profund pe Carol Daniel, care le-a multumit tuturor, cu lacrimi in ochi, pentru gestul fãcut. Un gest la care nu se astepta catusi de putin, intrucat membrii asociatiei ßau lucrat in secret aboslut’.