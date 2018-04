Totul despre ajutorul de deces!

miercuri, aprilie 4, 2018, 3:00

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, ajutorul de deces se achitã de Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui în termen de trei zile lucrãtoare de la solicitare, atât în cazul decesului pensionarului, cât si în cazul decesului asiguratului. Pentru a primi sprijinul financiar, trebuie depuse la CJP mai multe documente.

Termenul de trei zile lucratoare prevãzut de lege se calculeazã potrivit dispozitiilor art. 2553 si 2554 din Codul Civil, conform cãrora, cand termenul se stabileste pe zile, nu se ia in calcul prima si ultima zi a termenului. Termenul se va implini la ora 24 a ultimei zile. Dacã ultima zi a termenului este o zi nelucrãtoare, termenul se considerã implinit la sfarsitul primei zile lucrãtoare care ii urmeazã. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut. Potrivit prevederilor art. 16 din Legea 3/2018 a bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2018, incepand cu data de 6 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces este de 4.162 lei (in cazul asiguratului sau al pensionarului), si 2.081 lei (in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului). Asiguratul sau pensionarul beneficiazã de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se considerã membru de familie: sotul, copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varstã de panã la 18 ani sau, dacã isi continuã studiile, panã la terminarea acestora, fãrã a depãsi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de muncã, indiferent de varstã, dacã si-au pierdut capacitatea de muncã inaintea varstelor mentionate, pãrintii si bunicii oricãruia dintre soti. Dovada cã membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria rãspundere a celui care solicitã ajutorul de deces. În situatia in care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncã, in varstã de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordã cu conditia prezentãrii unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurãrilor sociale, prin care se atestã cauza care la fãcut inapt pentru muncã si data ivirii acesteia.

Bani mai putin pentru neasigurati

Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie neasigurat reprezintã jumãtate din ajutorul de deces, in conformitate cu prevederile art. 126 alin. (3) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Ajutorul de deces se achitã persoanei indreptãtite sau mandatarului desemnat, prin procurã specialã, de cãtre aceasta. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, in cadrul termenului general de prescriptie (trei ani), calculat de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achitã la nivelul cuvenit la data decesului.

Ce documente trebuie?

Ajutorul se acordã in cazul decesului pensionarului sau al unui membru de familie al acestuia, pe baza urmãtoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces (original si copie); act de identitate al solicitantului (original si copie); acte de stare civilã ale solicitantului, din care sã rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie); dovada cã solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (factura fiscalã), inclusiv cu declaratie pe propria rãspundere a solicitantului ajutorului de deces; act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurãrilor sociale, prin care se atestã boala care l-a fãcut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varstã de peste 18 ani (original); adeverintã care sã certifice cã, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsã intre 18 si 26 de ani urma o formã de invãtãmant organizatã potrivit legii (original). În cazul persoanelor, cetãteni romani, care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii si care au decedat in afara granitelor tãrii, actele de stare civilã au putere doveditoare dacã sunt inscrise sau transcrise in registrele de stare civilã romane (ajutorul de deces se elibereazã numai pe baza certificatului de deces emis, in conditiile legii, de autoritãtile romane competente).