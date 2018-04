Termprod si Transurb intrã în reorganizare

luni, aprilie 2, 2018, 3:00

SC Termprod si SC Transurb Vaslui vor intra într-un program de reorganizare. Anuntul a fost fãcut de Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, în plenul sedintei Consiliului Local. La aprobarea bugetelor pe 2018, consilierii liberali au spus cã cele douã societãti au o situatie financiarã criticã si înregistreazã an dupã an pierderi semnificative. Pentru relansarea celor doi operatori locali, liberalii au solicitat un plan de reorganizare, dar si o solutie ineditã de redresare: introducerea transportului public gratuit în oras!

Aprobarea bugetelor pentru SC Termprod si SC Transurb a provocat discutii aprinse in plenul Consiliului Local (CL) Vaslui. Valentin Dragomir, consilier PNL, a precizat cã bugetul prevãzut pentru 2018 la SC Termprod nu se va putea realiza si cã varianta cea mai bunã ar fi un plan de reorganizare al societãtii. În acest fel, nu se vor mai aduna penalitãti si alte majorãri in actuala balanta financiarã a firmei. ‘Noi, ca actionari, ar trebui sã solicitãm intrarea in reorganizare. Noi suntem actionari. Putem vota un buget care nu este realizabil?’, a intrebat Valentin Dragomir. La randul lui, Marius Arcãleanu, consilier PNL, a spus cã incã din anul 2009 stie foarte bine care este situatia societãtii de termoficare, de la transformarea Termica in Termprod. În acel moment, unul din principiile pe care s-a bazat infiintarea noii societãti a fost atragerea de noi clienti in sistemul centralizat de incãlzire. ‘Vreau sã vã spun cã nu au venit clienti noi, ci numãrul lor a scãzut. Pretul de productie pentru o gigacalorie este de 471 lei plus TVA, din care clientii plãtesc 180 lei/gigacalorie, iar diferenta o plãteste cetãteanul vasluian. Plãtim la Termprod bani care se aruncã intr-o gaurã neagrã. Acum, se inchid patru centrale termice si nu vor mai primi cãldurã 200 persoane fizice si trei persoane juridice. Ce are de gand sã facã Primãria Vaslui?î, a intrebat Arcãleanu. Vasile Pavãl, primarul munici – piului Vaslui, a spus cã stie cati bani au fost alocati de-a lungul timpului la SC Termprod, insã furnizarea de energie termicã este un serviciu public si populatia nu poate fi lãsatã fãrã cãldurã pe perioada iernii. ìÎn luna mai, vom veni in fata dumneavoastrã cu propuneri de reorganizare pentru SC Termpord si SC Transurbî, a promis Pavãl.

O propunere: transport gratuit!

Nici la SC Transurb Vaslui situatia financiarã nu este mai bunã. Pentru relansarea societãti si stoparea pierderilor financiare, liberalii au propus introducerea transportului public gratuit in municipiul Vaslui. Sorin Radu, consilier PNL, a spus cã la o cifrã de afaceri de 6,5 milioane de lei estimatã pentru anul curent, 42% din serviciul public de transport este subventionat de la bugetul local. ‘Dacã am mãri subventia cu incã un milion de lei, am oferi transport gratuit pentru toti vasluienii. Atunci, de la cei care au masinã personalã si vor sã vinã cu ea in centru, sã incasãm o taxã de parcare. Asa, nu vom mai avea pierderi de 2,3 miliarde lei vechi, cum am avut anul trecut. Un milion de lei nu ar fi mult aici, si am ajunge la o situatie beneficiã pentru municipiul Vaslui. Ar fi bunã o astfel de mãsurã si din punctul de vedere al mediului, pentru cã s-ar folosi mai putin masinile persoanale’, a explicat Sorin Radu. Odatã cu modernizarea parcului auto prevãzutã in proiectele cu finantare nerambursabilã europeanã, cheltuielile de intretinere ar scãdea si mai mult, iar introducerea transportului public gratuit s-ar dovedi o mãsurã sustenabilã.

Bugetele pe 2018

Veniturile totale preconizate a fi realizate in acest an de SC Termprod Vaslui, fãrã TVA, sunt in sumã de 1.527 mii lei, iar cheltuielile totale necesare se ridicã la suma de 1.515 mii lei. La finalul anului, conducerea societãtii estimeazã un profit contabil de 11 mii lei. La venituri, se prognozeazã cã in trimestrele I si IV se va produce si furniza energie termicã in valoare de 1.271 mii lei, iar in trimestrele II si III se vor obtine venituri din activitãti de exploatare, lucrãri de constructii (dezafectare) si salubritate efectuate la terti de 254 mii lei. Cheltuielile vor acoperi costul gazelor naturale (749 mii lei), apã (32 mii lei), energie electricã (13 mii lei), cheltuieli cu materiale consumabile (12 mii lei), cheltuieli cu salariile (462 mii lei), bonusuri – tichete cadou (4,5 mii lei) etc. Veniturile totale prognozate pentru a fi realizate in acest an de SC Transurb Vaslui sunt in valoare de 6.560 mii lei, iar cheltuielile se ridicã la suma de 6.283 mii lei. Conducerea societãtii estimeazã cã va obtine la inchiderea exercitiului financiar 2018 un profit de 277 mii lei. Cheltuielile au fost structurate in functie de necesarul pentru prestarea serviciilor, cheltuieli de functionare, de personal, pentru intretinerea si exploatarea infrastructurii de transport public si a mijloacelor de transport public. În estimarea volumului de cheltuieli s-a avut in vedere si securitatea si sãnãtatea cãlãtorilor, siguranta circulatiei, conditiile de lucru la bordul mijloacelor de transport etc.