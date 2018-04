Telenovelã cu sclipiri de cutit, la Buda Osesti

luni, aprilie 2, 2018, 3:00

Politistii vasluieni au fost nevoiti sã intervinã pentru a salva o minorã de 14 ani sechestratã de „iubitul” ei, cu zece ani mai în vârstã, care o rãpise de la scoalã, dupã ce le-a amenintat cu un cutit pe mama si profesoara acesteia, iar pe fatã a tãiat-o pe mâini pentru a o împiedica sã fugã. Mai mult, la vederea politistilor, individul, Nicusor Ionut Cucu, a amenintat cã-i taie gâtul fetei, fiind cu greu dezarmat si retinut. Tânãrul a fost arestat preventiv pentru lipsire de libertate în mod ilegal si este cercetat si pentru mai multe infractiuni de act sexual cu un minor.

Nicusor Ionut Cucu, un tanãr de 24 de ani din Buda – Osesti, era cunoscut ca amator de minore, avand, in ultimii ani mai multe relatii cu astfel de tinere. Mai mult, pe una dintre ele, o copilã de 14 ani, o convinsese chiar sã se mute cu el pentru a trãi impreunã ca ßsot si sotie’. Lucrul acesta a fost sesizat de cadrele didactice de la Scoala Gimnazialã unde invãta fata, care au anuntat serviciul de asistentã socialã din cadrul Primãriei Osesti, care, la randul lor, au sesizat DGASPC Vaslui. Atentionati cã riscã sã fie decãzuti din drepturile pãrintesti, pãrintii fetei au luat mãsuri si, dupã ce au readuso acasã, s-au ingrijit ca aceasta sã meargã iar regulat la scoalã, conducand-o la si de la cursuri. Iubitul nu s-a impãcat cu acest lucru si, dupã ce si-a fãcut curaj consumand bãuturi alcoolice, a mers, vineri, la scoalã ca sã-si ia ßnevasta’. Profesoara de romanã a fetei, care ia iesit in cale, i-a spus cã fata nu este la scoalã, insã Nicusor Cucu s-a intalnit cu mama fetei, dandu-si astfel seama cã a fost mintit. Înfuriat, a intrat in sala de curs si, fluturand un cutit cu care a amenintat profesoara si pe mama fetei, si-a luat cu forta iubita, pe care a dus-o la locuinta unui unchi al sãu. Atunci cand, alertati, politistii au ajuns la locuinta respectivã, au gãsit-o pe fatã cu sangele siroind de la mai multe tãieturi provocate la manã de iubit in incercarea acestuia de a o opri sã fugã. Mai mult, individul s-a opus oamenilor legii si a pus cutitul la gatul fetei, amenintand cã o omoarã. Întrun sfarsit, a fost dezarmat si incãtusat, fiind retinut de politisti, iar vineri, la propunerea acestora, Judecãtoria Vaslui a emis pe numele lui Nicusor Ionut Cucu un mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile pentru comiterea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal. Autoritãtile locale spun cã tanãrul ar mai fi avut astfel de relatii si, desi aceste fapte erau cunoscute, orga – nele de ordine nu au luat nici o mãsurã. Mai mult, politistii au inta – rziat sã facã cercetãri si sã ia mãsuri chiar si in conditiile in care familia fetei sechestrate a fãcut plangere la Politie incã din august anul trecut, reclamand faptul cã fiica lor ar fi fost victima unui abuz sexual. Poate cã, dacã s-ar fi actionat, telenovela de la Buda – Osesti, o nouã patã pe orbra – zul judetului Vaslui, nu ar mai fi avut loc.