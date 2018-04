Sindicatele din sãnãtate intentioneazã sã declanseze grevã generalã pe 18 mai

luni, aprilie 23, 2018, 3:00

Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit programul de proteste, ce va demara cu un miting în Capitalã, în data de 26 aprilie, urmat de o grevã de avertisment, pe 7 mai, si de o grevã generalã, pe 18 mai, a declarat primvicepres edintele federatiei, Iulian Pope.

ßA fost Consiliul National. Am stabilit un calendar de actiuni de protest. Pe 26 aprilie avem un miting in Bucuresti, in paralel, de vineri (20 aprilie, n.r.), colegii (…) strang semnãturi pentru grevã, cu calendare clare: 7 mai grevã de avertisment, 18 mai grevã generalã. Acesta este calendarul. Oamenii sunt foarte revoltati si mã indoiesc cã nu se vor strange semnãturile. Sunt foarte multe nemultumiri. Au nemultumiri si cei care au pierdut si cei care n-au pierdut, dar se asteptau sã cistige. Sunt discutii foarte mari’, a explicat Pope. Acesta a precizat cã pe 26 aprilie va fi organizat doar un miting de protest si, intre timp, vor fi demarate toate procedurile pentru declansarea grevei generale, deoarece ßlegea ne obligã la minimum 14 zile panã putem efectiv sã intrerupem lucrul’. Iulian Pope a subliniat cã sindicalistii solicitã modificarea Legii salarizãrii si nu a Regulamentului de sporuri. ßNoi cerem modificarea Legii salarizãrii. Nu regulamentul de sporuri este problema. Problema este la Legea salarizãrii unitare pentru cã, din cauza incorsetãrii de 30% sporuri, nu putem aplica Regulamentul de sporuri nici mãcar la medie. Stiu cã doamna ministru al Muncii a declarat cã trebuie modificat Regulamentul de sporuri, dar probabil intentioneazã sã elimine pragul minim de la Regulamentul de sporuri, astfel incat sã se poatã incadra in lege, lucru cu care nu suntem de acord. O sã deschidem conflictul colectiv de muncã la nivel de sãnãtate si asistentã socialã’, a precizat liderul Sanitas. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a scris miercuri, pe pagina sa de Facebook, cã regulamentul de sporuri in sistemul de sãnãtate trebuie revizuit si cã Legea salarizãrii nu se modificã. ßDin punctul meu de vedere, Regulamentul de sporuri in sãnãtate trebuie revizuit. Nu este normal ca un doctor de la Fundeni sã aibã un venit mai mic decat un doctor de la Bãilesti, doar pentru cã acolo s-au acordat sporuri mai mari, dupã cum nu e normal ca secretara sã aibã, in continuare, sporuri mai mari decat medicul. Asta se intamplã, din pãcate, in continuare, in foarte multe spitale. Nu este necesarã amendarea Legii salarizãrii, ci a Regulamentului de sporuri, unde sperãm ca sindicalistii care ii reprezintã pe cei din sectorul medical sã fie de acord cu variante corecte de salarizare si nu sã urmãreascã doar interesul categoriilor de personal pe care le reprezintã si sã rãmanem in situatia in care venitul unui muncitor fãrã studii superioare depãseste, uneori cu 100%, venitul unui profesor, de exemplu, iar in alte cazuri scade de la 1.500 la 1.300 venitul unuia care chiar interfereazã cu pacientul. Asta, pentru cã ne dorim o lege asezatã pe principii corecte, chiar dacã cei vizati direct ar vrea sã fie asa, dar sã nu li se aplice lor’, a scris Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia, plafonarea la 30% a sporurilor, care exista si in vechea lege, dar nu s-a aplicat, a fost decisã in contextul in care cheltuielile de salarizare in Sãnãtate cresteau lunar cu 100 de milioane de lei si, in cazul unor spitale din Bucuresti, s-a constatat cã secretara avea spor mai mare decat doctorul. ßPrin Legea salarizãrii s-a instituit ca sporurile sã nu depãseascã 30% din total cheltuieli salariale pe ordonator principal de credite, pe motiv cã nu e normal ca sporurile sã depãseascã salariile de bazã. Principiul nu este nou, a existat si in vechea lege a salarizãrii, dar nu s-a respectat aproape niciodatã, ba dimpotrivã, indiferent de sectia unde se aplicau sporuri, acestea erau date la maximum, fie cã era vorba de medici, ingrijitoare sau personal care nu intra in contact cu bolnavul. Am putut descoperi, dupã ce am solicitat cheltuielile cu salarizarea de la opt spitale din Bucuresti, cã, de exemplu, secretara avea spor mai mare decat doctorul. Se mergea, in cazul ei, cu spor maxim, ca si in cazul medicului, dar i se mai adãuga un spor de calculator de 15%. Evident cã astfel de lucruri nu mai puteau fi tolerate’, a explicat ministrul Muncii.