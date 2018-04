Seminar dedicat dialogului social, organizat la Vaslui

miercuri, aprilie 18, 2018, 3:00

Pe 25 aprilie, la Sediul Sindicatelor din municipiul Vaslui va avea loc un seminar de informare organizat de Fun datia Fair Wear, intitulat ‘Dialogul social, facilitator cheie al afacerilor sustenabile’. Scopul seminarului este de a reuni producãtori si alti actori sociali relevanti din Romania cu repre zentanti ai unor lanturi internationale de valoare adãugatã din industria de textile, imbrãcãminte, marochinãrie, pielãrie si incãltãminte. ‘Intentia evenimentului este de a facilita schimburile de experientã pornind de la idei, instrumente si mecanisme concrete de con lucrare pentru imbunãtãtirea conditiilor de muncã intre toate categoriile de parteneri sociali. Prin tema aleasã pentru seminar lansãm o provocare: Profit sau conditii decente de muncã?’, a spus Gheorghe Croitoru, prese dintele CNSRL Frãtia Vaslui. Fair Wear Foundation este o organizatie inter nationalã non-profit, ce are calitatea de consultant independent si tertã-parte in relatia comercialã dintre companiile producãtoare si clientii afiliati. În ultimii ani, Fair Wear Foundation a devenit o organizatie internatio nalã importantã si tot mai multe branduri europene au aderat la filosofia fundatiei privind responsabilitatea socialã. Fundatia Fair Wear (FWF) este o entitate juri dicã olandezã cu sediul in Amsterdam, ce are ca misiune imbunã tãtirea conditiilor de muncã din industria de confectii- imbrãcãminte si incãltã minte la nivel mondial. Înfiin tatã in anul 1999, FWF lucreazã in stransã cooperare cu un numãr din ce in ce mai mare de grupuri de branduri (peste 90 de companii membre ce repre zintã 120 de branduri) care si-au asumat responsabilitatea pentru intreg lantul de valoare adãugatã.