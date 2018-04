Scoala altfel, în vizitã la politistii vasluieni

luni, aprilie 2, 2018, 3:00

Sãptãmâna trecutã, în cadrul programului educational „Scoala Altfel”, politistii au fost vizitati de mai multi elevi din cadrul unitãtilor de învãtãmânt din judet.

La IPJ Vaslui si la Politia municipiului Barlad au sosit in vizitã elevi dornici sã cunoascã mai multe informatii despre profesia de politist, cu ocazia programului ‘Scoala altfel – Sã stii mai multe, sã fii mai bun’. La activitate au participat elevi de la Scoala Gimnazialã ‘Vasile Alecsandri’ si Scoala Gimnazialã ‘Mihail Sadoveanu’, din Vaslui, de la Scoala Gimnazialã ‘Manolache Costache Epureanu’, din Barlad, si elevi de la Scoala Generalã din comuna Bogdana. Programul a oferit prilejul politistilor sã se intalneascã cu elevii atat pentru a le adresa sfaturi, cat si pentru a promova profesia de politist. Politistii din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale au prezentat armamentul si logistica pe care o utilizeazã in desfãsurarea misiunilor, in timp ce politistii de la Serviciul Criminalistic le-au aratat tinerilor vizitatori aparatura utilizatã pentru identificarea urmelor papilare si modalitãtile de culegere a probelor de la fata locului. De asemenea, politistii rutieri le-au explicat elevilor cat de importantã este o atitudine responsabilã in trafic. De la activitate nu a lipsit nici cainele RICO care a incantat copiii cu o demostratie.