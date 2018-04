RÃZBOI TOTAL ÎN PNL

marți, aprilie 24, 2018, 3:00

Dupã o conferintã de presã în care dr. Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui, a fãcut o serie de declaratii „la limitã”, usor interpretabile si speculate imediat de presã, deputatul Daniel Olteanu, cel la care se referea liderul PNL Vaslui, a reactionat transant, reprosîndu-i presedintelui PNL Vaslui cã este anormal ca tocmai el sã fie „primul deranjat de demersurile mele parlamentare pentru alocarea de fonduri în infrastructura Moldovei”. A fost oficializarea unui conflict care, pânã mai ieri, s-a purtat cu sonorul dat la minim. De joia trecutã însã, lucrurile s-au schimbat: duelul dintre singurul deputat al PNL Vaslui si conducerea judeteanã a partidului a escaladat. Mai mult, ieri, trei lideri importanti ai PNL Vaslui, Tudor Polak, Alexandru Nechifor si Cristi Rusu, presedintii organizatiilor din Vaslui, Husi, respectiv Negresti, au emis simultan comunicate de presã avându-l ca tintã pe Daniel Olteanu. Curios, dar primarul liberal al Bârladului, Dumitru Boros, nu s-a alãturat acestui demers critic…

O conferintã de presã a liderului PNL Vaslui, dr. Nelu Tãtaru, a fost ‘deturnatã’ de jurnalistii curiosi sã afle in ce stadiu se aflã ‘meciul’ – destul de discret panã acum, cu exceptia alegerilor pentru sefia Organizatiei Judetene PNL – intre deputatul Daniel Olteanu, singurul parlamentar al judetului, si Tãtaru. Presedintele liberalilor a confirmat cã relatiile dintre ei sunt, practic, inexistente, Daniel Olteanu nerecunoscand legitimitatea actualei conduceri a PNL-ului vasluian. De asemenea, Tãtaru a vorbit ironic despre eventuala plecare a lui Olteanu din partid si a reafirmat faptul cã organizatia pe care o conduce nu va intreprinde niciun demers de excludere a deputatului din partid. Ei bine, dacã Tãtaru a tras doar cateva gloante, Olteanu a golit un intreg incãrcãtor. Într-un rãspuns extrem de dur adresat lui Nelu Tãtaru, pe care il acuzã de arogantã si atitudine sfidãtoare, deputatul spune cã nu si-a inchipuit ‘(…) orgoliul celor care au confiscat Organizatia judeteanã poate fi atat de mare incat sã atace repetat si sã denigreze in mod public munca unui coleg parlamentar’. Iatã, integral, rãspunsul lui Daniel Olteanu: ‘În lumina celor mai recente declaratii ale presedintelui neales statutar al PNL Vaslui, care alege sã denigreze demersurile mele pentru cresterea fondurilor destinate infrastructurii din judet, nu pot decat sã constat, incã o datã, cã bãtãlia mea pentru judetul Vaslui si pentru intreaga zonã a Moldovei nu depinde de apartenenta mea la un partid sau altul, ci doar de realitatea din teren, cea pe care o infruntã oamenii care imi transmit cã sunt bucurosi sã aibã o voce in Parlament. Paradoxal, demersurile mele parlamentare de a atrage atentia asupra dezastrului la nivelul infrastructurii din judetul Vaslui si din Moldova deranjeazã inexplicabil conducerea temporarã a PNL Vaslui si pe domnul Nelu Tãtaru in special. Faptul cã dumnealui, in calitatea pe care si-o atribuie, de ‘presedinte’ al organizatiei din care provin, criticã eforturile si interventiile mele ca deputat PNL, pentru alocarea fondurilor in infrastructura celei mai sãrace zone a tãrii, imi ridicã mari semne de intrebare referitor la ceea ce propune PNL Vasluiului si Moldovei. Îi reamintesc domnului Tãtaru cã Moldova a primit, in 2017, 1% din fondurile pentru investitii in infrastructurã ale Ministerului Transporturilor, iar Vasluiul zero. Mai putin de atat nu se poate. Da, am zeci de luãri publice pe aceastã temã si nu mã voi opri aici doar pentru cã unor colegi, fie ei si ‘presedinti’ de organizatie, nu le convine. De altfel, aceastã pozitie a domnului Tãtaru mã face sã cred cã, dacã ar fi fost in continuare parlamentar, domnia sa ar fi fost in stare sã voteze impotriva amendamentelor prin care am solicitat fonduri pentru drumurile vasluiene, doar pentru cã ‘se vorbeste prea mult despre asta’.

„PNL forteaza, înca o data, despartirea de mine”

În fapt, declaratiile domnului Tãtaru sunt un nou pretext de a mã ameninta si a de mã convinge cã PNL forteazã, incã o datã, despãrtirea de mine. Ironia grosolanã pe care o invocã ‘presedintele’ PNL Vaslui care, in mod public, vorbeste despre ‘probabilitatea plecãrii’ mele din partid, iar indirect imi transmite, de aproape un an, ‘sã imi iau oamenii si sã plec’, lasã la vedere fariseismul si viziunea politicã indoielnicã a grupãrii aflate temporar la conducere. Îi reamintesc domnului Tãtaru cã domnia sa este cel care a inceput ‘curãtenia’ in partid, atunci cand a instaurat dictatura epurãrilor pe criteriul ‘cine nu este cu noi, este impotriva noastrã’, si tot domnia sa continuã aceastã ‘curãtenie’. Cum anume? Prin conflicte imaginare, alimentate sãptãmanal in propriile organizatii, prin pierderea unor presedinti locali capabili, care ingroasã randurile celorlalte formatiuni, si a unor membri care au muncit din greu, au obtinut rezultate pentru partid si cãrora acum li se aratã usa, dacã rãman ‘fideli’ fatã de unicul deputat pe care PNL il are in judetul Vaslui, subsemnatul. Toate acestea, in loc de ‘innoire, transformare si unitate’, ultima invocatã constant in public, prin asazisele invitatii la dialog pe care mi le adreseazã domnul Tãtaru, niciuna nefiind sustinutã si prin fapte. Pot da numeroase exemple de intalniri locale, regionale si chiar interna – tionale despre care nu am fost infor – mat si la care nu am putut participa, in calitate de parlamentar, explicatia realã fiind aceea cã nu se doreste prezenta mea, desi, aparent, pentru public, sunt ‘solicitat’. M-am ferit sã aduc in luminã lucruri care tin de modul in care, in ultimele 12 luni, am fost hãrtuit, amenintat si mi-au fost puse bete in roate, din respect pentru cei peste 20 de ani de activitate pe care i-am adunat in PNL. Refuz, insã, sã fiu transformat in marota unui grup avid de putere sau sã ascund adevãrul despre ‘performantele’ actualei conduceri a PNL Vaslui, care imi transmite, inclusiv in scris, cã activitatea mea ‘dãuneazã grav imaginii de ansamblu a partidului’. Cat priveste, in general, luãrile mele de pozitie in Parlament, pe care le poate vedea oricine pe site-ul Camerei Deputatilor, sunt convins cã, dacã nu are capacitatea de a le intelege, domnul ‘presedinte’ al PNL Vaslui poate face totusi efortul sã le citeascã integral, pentru cã tema ‘ungurii care ne iau pãdurile’ din ultima declaratie a domniei sale este una inventatã pur si simplu, dupã cum minte, la fel de senin, si in privinta celorlalte teme ale activitãtii mele parlamentare. Poate cã astfel va gãsi si alte lucruri care il deranjeazã in activitatea mea: luãri de pozitie cu privire la situatia din educatie, din sãnãtate sau in legãturã cu nerespectarea obligatiilor de investitii in retelele de energie electricã. În aceastã situatie, mã vãd nevoit sã anunt cã, in numele tuturor celor care imi sunt alãturi si incã mai cred cã Vasluiul meritã si altceva in afarã de ambitii politice de moment, voi oferi curand detaliile intregului tablou care aratã demersurile PNL Vaslui impotriva mea, in locul unei preocupãri sincere pentru problemele locuitorilor din cea mai sãracã zonã a tãrii. Altfel, sunt pus in situatia de a alege: ori ii fac pe plac ‘presedintelui’ PNL Vaslui si mã abtin sã mã refer la starea infrastructurii din judetul Vaslui, ori rãman pe aceleasi pozitii, solicitand in continuare fonduri pentru investitii in infrastructura judetului, dar in afara PNL, dacã in interiorul partidului aceastã atitudine provoacã atata nemultumire. Cred cã rãspunsul e evident’.

Polak, PNL Vaslui: „Olteanu este înconjurat de doua categorii de oameni: colegi liberali rai si pesedisti buni”

Declaratiile dure ale lui Olteanu nu au rãmas fãrã ecou. Ieri, prin intermediul unui comunicat de presã, Tudor Polak, presedintele PNL Vaslui, i-a reprosat parlamentarului cã ‘atitudinea sa duplicitarã (…) este o sfidare a electoratului de dreapta din judetul Vaslui’. Iatã, integral, comunicatul de presã semnat de presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui, Tudor Polak: ‘În ultima perioadã, domnul deputat PNL de Vaslui, Daniel Olteanu, a fãcut o serie de declaratii de naturã sã inducã o stare de confuzie si nemultumire in randul colegilor nostri. Este regretabil cã s-a ajuns in acest punct, cu severitate exploatat de mass-media localã. La fel de regretabilã este insã si nesinceritatea colegului nostru si lipsa justei mãsuri. Altfel spus, a corectitudinii care trebuie sã il ghideze nu doar in comunicarea publicã, ci si in comportamentul in interiorul si exteriorul Partidului National Liberal. Devine tot mai clar cã domnul deputat Daniel Olteanu este intr-o amplã campanie de victimizare. Îsi provoacã colegii de partid sã se comporte astfel incat sã demonstreze cã intre cele douã pãrti nu poate exista nicio cale de dialog. Poate, inainte de orice dialog – care, subliniez, nu i-a fost refuzat niciodatã – domnul deputat Daniel Olteanu ar trebui sã se comporte ca un membru al echipei PNL Vaslui. Nu a fãcut-o: el joacã in propria echipã, intr-un alt meci decat cel in care se aflã angajat Partidul National Liberal – Organizatia Judeteanã Vaslui. Un singur exemplu: studiind activitatea politicã a domniei sale, constatãm cã in judetul Vaslui existã multiple probleme: sãrãcie, somaj, infrastructurã proastã etc. Niciun cuvant insã despre cei care se fac vinovati de sãrãcia mare, somajul crescut si lipsa sau precaritatea infrastructurii. Concluzionãm cã, in lipsa unui adversar concret, care sã fie tras la rãspundere pentru toate aceste neajunsuri ale vasluienilor, domnul deputat Daniel Olteanu se bate cu morile de vant. Constatã, dar nu acuzã. Pentru domnia sa, nu existã pesedisti vinovati: domnul Dumitru Buzatu, seful PSD, este o himerã, domnul deputat Adrian Solomon, spre exemplu, o nãlucã. Ne rãmane nouã sã le spunem vasluienilor ce responsabilitate poartã cei doi membri PSD pentru starea de subdezvoltare a judetului Vaslui, cum tot nouã ne rãmane amãrãciunea de a constata cã domnul Olteanu este inconjurat doar de douã categorii de oameni: colegi liberali rãi si pesedisti buni’. Si Alexandru Nechifor, presedintele Organizatiei Municipale PNL Husi, a remis un comunicat de presã prin care aduce la cunostintã opiniei publice urmãtoarele: ‘Se pare cã Daniel Olteanu, singurul reprezentant in Parlamentul Romaniei al Partidului National Liberal Vaslui, numit si ‘deputatul feisbuc’, a ajuns la ultima redutã si vrea cu orice pret sã denigreze conducerea judeteanã. Prin faptele sale si prin iesirile domniei sale, nu putem sã deducem decat faptul cã isi doreste plecarea cãtre ALDE, insã nu se poate injosi sã meargã doar cu grupul sãu de 2-3 edili care il sustin din pricina afinitãtilor pe care le au cu PSD ori ALDE. În calitatea mea de presedinte al organizatiei PNL Husi, doresc sã il instiintez pe domnul deputat, cat si opinia publicã cã este intr-o eroare totalã, precum decizia luatã la nivelul partidului cand a fost numit in functia de prefect ori cap de listã la alegerile parlamentare. Doresc sã ii amintesc domnului deputat cã incã din perioada campaniei electorale acesta a intors spatele partidului care l-a sustinut, iar pe tot parcursul acesteia si-a vãzut doar de interesele proprii si nu de cele comune ale PNL. Domnul Daniel Olteanu este doar o piesã de joc de pe tabla PSD-ALDE care doreste sã destabilizeze organizatia judeteanã, lucru care nu se va intampla, deoarece actuala conducere este legitimã, verticalã, bazatã pe increderea reciprocã si comunicare, votatã in urma unor alegeri statutare. Îl indemn pe domnul deputat sã performeze din functia de parlamentar si sã aibã o pozitie adecvatã fatã de modul cum gruparea PSD-ALDE injoseste judetul Vaslui. Doresc sã aduc la cunostinta publicului larg cã iesirile publice ale domnului Daniel Olteanu au un singur scop, fortarea conducerii PNL Vaslui sã il excludã din partid pentru ca domnul deputat sã se poatã victimiza din nou’, sustine liderul PNL Husi. În sfarsit, vorbind in numele Organizatiei PNL Negresti, prese – dintele acestei, Cristi Rusu, ‘constatã cu regret cã dupã un an de zile de la alegerile, in urma cãrora a rezultat noua structurã de conducere PNL Vaslui, singurul parlamentar, ales prin efortul tuturor membrilor PNL Vaslui, continuã sã atace si sã nu recunoascã noua conducere’: ‘Reamintim cã toate contestatiile fãcute de domnul Daniel Olteanu, timp de sase luni au fost respinse de cãtre Comisiile nationale ale PNL ca fiind nefondate. Constatãm cã existã un mod de lucru, patentat de domnul Olteanu, care dupã ce a beneficiat si beneficiazã din plin, de functii politice si administrative din calitate de membru PNL Vaslui, alege sã atace tocmai Organizatia care l-a sustinut pentru aceste functii. Este regretabil sã constatãm cã un politician tanãr nu doreste sã accepte o infrangere politicã si nu poate lucra intr-o echipã. Politicienii care isi urmãresc doar interesele proprii trebuie respinsi atat de membrii de partid, cat si de intreaga societate. Considerãm cã aceste atacuri au un singur scop, slãbirea organizatiei PNL Vaslui in detrimentul altor partide politice si introducerea neincrederii in randul membrilor de partid. Asigurãm cetãtenii cã in randul PNL Vaslui existã resurse umane valoroase care muncesc zi de zi pentru a schimba in bine un judet cu oameni din ce in ce mai necãjiti, condus dintotdeauna de PSD’, sustine presedintele PNL Negresti.