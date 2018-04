Protest inedit la APIA

vineri, aprilie 6, 2018, 3:00

• Circa 50 de angajati ai Comcereal Vaslui au protestat în fata sediului Agentiei Judetene APIA Vaslui pentru faptul cã, desi 98,5% dintre fermieri au primit subventiile pe 2017, societatea lor nu a beneficiat de tratament egal în aceastã privintã. Din acest motiv, societatea nu are bani pentru efectuarea, conform planului, a lucrãrilor agricole, dar nici pentru plata salariilor angajatilor. Conducerea APIA Vaslui a anuntat cã autorizarea la platã pentru subventiile aferente anului 2017, întârziate datoritã unor probleme de soft ale programului folosit de institutie, începuse deja cu o zi înaintea protestelor.

Joi, începând de la ora 11, în fata sediului APIA Vaslui, a avut loc un protest al angajatilor Comcereal SA. Protestatarii si-au arãtat nemultumirea cu privire la faptul cã APIA nu a achitat încã societãtii subventiile agricole, din aceastã cauzã ei nu si-au primit salariile de mai multe luni, exprimându-si temerea cã, în lipsa subventiilor, societatea ar putea fi pusã în imposibilitatea de a-si desfãsura activitatea. Circa 50 de protestatari, doar o parte din totalul celor 650 de angajati ai societãtii, au arborat afise pe care scria “Apãrati fermierii români” sau “APIA, pentru unii mumã, pentru altii ciumã”. Societatea, acum controlatã de investitori strãini, prin firma Trans Oil, este în pragul lichidãrii judiciare din cauza datoriilor acumulate de-a lungul anului, cumulate cu situatia de a nu beneficia, timp de trei ani, de subventii în agriculturã, penalizare contestatã în instantã, dar al cãrei deznodãmânt ar putea fi aflat abia spre sfârsitul acestui an. Comcereal SA ar fi trebuit totusi sã primeascã subventiile agricole aferente anului 2017, lucru care, sustin protestatarii, nu s-a întâmplat, iar acest lucru ar fi avut repercusiuni asupra continuãrii normale a activitãtii în încercarea de a iesi din impasul financiar. “Întrebati APIA de ce s-a ajuns în aceastã situatie. Noi, o societate atât de mare, nu mai avem cum sã arãm pãmântul, sã ne plãtim angajatii ori sã ne achitãm de obligatiile cãtre arendatori! Am avut mai multe discutii cu cei de la APIA, si tot nu am înteles motivul pentru care, încã din 2016, se întârzie plata subventiilor, lucru pe care pe noi ne afecteazã, pentru cã nici mãcar nu puteam sã executãm lucrãrile preconizate în planul de culturi! Problemele cu APIA dureazã de mai multi ani, de când, prin gresita interpretare a regulamentelor europene, ne-au tãiat de la subventii. Am contestat în instantã acest lucru, si chiar am câstigat la Curtea de Apel, dosarul fiind acum pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României, însã, pânã la finalizarea dosarului, primul termen fiind programat pentru data de 26 octombrie, noi am putea fi pusi în situatia de a ne încheia activitatea, dacã nu vom beneficia nici mãcar pe subventiile pe anul trecut, la care avem tot dreptul. Gânditi-vã cã societatea Comcereal SA lucreazã peste 23 de mii de hectare, contractele de arendã pentru alte câteva mii de hectare fiind în litigiu, dupã ce, tot datoritã faptului cã nu am primit subventiile la care aveam dreptul, nu am putut plãti arenda. În plus, de noi depind peste 650 de angajati, dar si câteva mii de familii al cãror pãmânt îl lucrãm! De aceea, consider cã atitudinea APIA este una anticoncurentialã, si nu se doreste decât distrugerea agriculturii vasluiene, iar Comcereal sã fie obligatã sã strice contractele cu arendatorii, pentru ca terenurile sã fie preluate de alte societãti!”, au explicat Liviu Maties, seful departamentului juridic al SC Comcereal SA, si Sergiu Brãgutã, directorul adjunct al societãtii.

Conducerea APIA Vaslui nu a fost contactatã de protestatari, însã a explicat cã nu întelege rostul protestului, câtã vreme reptrezentantii societãtii au fost notificati de faptul cã, cu o zi înainte, s-a demarat autorizarea la platã a subventiilor pentru anul 2017. “Trebuie sã spun cã autorizarea la platã a ajutoarelor financiare aferente cererilor unice depuse în anul 2017 se face, conform legii, pânã pe 30 iunie 2018, deci, din acest punct de vedere, noi nu suntem în întârziere. Dimpotrivã, în încercarea de a ajuta fermierii, am încercat sã facem plãtile cât mai devreme, însã, în cazul Comcereal, o problemã de soft, cauzatã de faptul cã societatea avea la noi un debit provenind din 2016, a întârziat plãtile. Acum, problema a fost rezolvatã, si încã de ieri, reprezentantii Comcerereal au fost chemati sã semneze documente în vederea autorizãrii la platã, iar banii le vor intra în conturi zilele viitoare. Dealtfel, chiar si acum, în momentul protestelor, reprezentanti ai Comcereal sunt la noi în sediu, tot pentru a finaliza dosarele privind plata subventiilor aferente anului 2017. Cât priveste subventiile pentru anii anterior, s-au respectat prevederile legale în vigoare si asteptãm acum rãspunsul justitiei! Nu putem sã fim acuzati de rea vointã, în nici un fel! Dimpotrivã, la fel ca în cazul oricãrui alt fermier, am încercat sã rezolvãm cu promptitudine situatia”, a declarat Rãzvan Arteni, directorul executiv al APIA Vaslui. Protestul angajatilor Comcereal s-a încheiat dupã circa o orã, timp în care, de la distantã, au fost supravegheati de forte de ordine, care nu au avut însã motiv sã intervinã, protestul fiind pasnic.