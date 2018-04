Productia agricolã a crescut în 2017 la toate culturile, dar a scãzut la fructe

miercuri, aprilie 4, 2018, 3:00

Productia agricolã vegetalã a crescut în 2017, comparativ cu 2016, la cereale, leguminoase pentru boabe, plante uleioase, sfeclã de zahãr, cartofi si legume, aratã cele mai recente date comunicate de Institutul National de Statisticã (INS). În cazul fructelor însã, productia a scãzut cu peste 25%.

Suprafata cultivatã a crescut la leguminoase pentru boabe, plante uleioase, sfeclã de zahãr si a scãzut la cereale pentru boabe, cartofi si legume. La cereale pentru boabe, suprafata cultivatã a scãzut cu 6,9%, in timp ce productia a crescut cu 12,4% fatã de anul precedent, datoritã in principal cresterii randamentelor la hectar (productia medie la hectar). Suprafata cultivatã cu porumb boabe in anul 2017 reprezintã 47% din suprafata cultivatã cu cereale pentru boabe, iar cea cultivatã cu grau 39,7%. Productia totalã a crescut cu 33,3% la porumb boabe, 17,2% la grau, 7,1% la ovãz si cu 2,2% la orz si orzoaicã. La leguminoase pentru boabe, productia a crescut de aproape trei ori, ca urmare atat a cresterii suprafetei cultivate, cat si a randamentului la hectar, fatã de anul precedent. Iar la plantele uleioase productia a crescut cu 29,5%, datoritã atat cresterii suprafetei cultivate (plus 6,9%), cat si a randamentelor la hectar. Cresteri ale productiei s-au inregistrat la floarea soarelui (plus 43,4%), soia boabe (plus 38,8%) si rapitã (plus 29,3%). La sfecla de zahãr, productia a crescut cu 10,2%, ca urmare in principal a cresterii suprafetei cultivate cu (8,0%), fatã de anul precedent. Si productia de cartofi a crescut, cu 16,3%, datoritã cresterii randamentului la hectar, desi suprafata cultivatã a scãzut (- 7,7%) fatã de anul precedent. Productia de legume a crescut cu 8,1%, datoritã cresterii randamentului la hectar, desi suprafata cultivatã a scãzut (- 1,8%) fatã de anul precedent. În anul 2017, productia de struguri a crescut cu 45,7%, ca urmare a cresterii randamentului la hectar (plus 45,7%). În schimb, productia de fructe din livezi a scãzut cu 25,6%, chiar dacã suprafata s-a mentinut la nivelul anului anterior. Potrivit INS, Romania com – parativ cu unele state membre ale Uniunii Europene in anul 2017 se prezintã astfel: – la floarea soarelui ocupã locul I atat la suprafata cultivatã, cat si la productia realizatã – la porumb boabe – locul I la suprafata cultivatã si locul 2 la productia realizatã, dupã Franta – la grau – locul 5 la suprafata cultivatã, dupã Franta, Germania, Polonia, Spania si la productia realizatã, dupã Franta, Germania, Regatul Unit si Polonia – la cartofi – locul 4 la suprafata cultivatã dupã Polonia, Germania, Franta si locul 6 la productia realizatã, dupã Germania, Polonia, Franta, Olanda, Regatul Unit.