Primarul Boros, piesa lipsã a puzzle-ului anti-Olteanu

joi, aprilie 26, 2018, 3:00

Primarul Dumitru Boros, presedintele Organizatiei municipale PNL Bârlad, s-a alãturat opiniilor exprimate de colegii sãi cu privire la deputatul Daniel Olteanu. „În opinia noastrã, deputatul Olteanu vrea sã-i facã o iesire cât mai onorabilã din PNL, însã actuala configuratie din Parlament nu are nevoie de serviciile lui, nici la guvernare, nici în opozitie”, a declarat, ieri, primarul Dumitru Boros, care i-a contestat lui Olteanu atât vechimea în partid, cât si moralitatea.

Prezent la o conferintã de presã organizatã ieri la sediul Organizatiei Judetene PNL Vaslui, primarul Dumitru Boros, presedintele Organizatiei Municipale PNL Barlad a tinut sã-si explice pozitia sa si a organizatiei pe care o conduce vis-a-vis de rãzboiul intern al conducerii liberalilor vasluieni cu deputatul PNL Daniel Olteanu. ‘Zilele trecute, nu am iesit alãturi de celelalte organizatii locale ale PNL cu un comunicat de presã doar din lipsã de timp, fiind ocupat cu treburile administrative ale municipiului Barlad. Asta nu inseamnã insã cã nu ne alãturãm opiniilor exprimate de colegii nostri din Vaslui, Negresti si Husi sau cã avem altã pãrere despre deputatul Daniel Olteanu decat cea exprimatã de acestia si de dr. Nelu Tãtaru, presedin – tele Organizatiei judetene. În opinia organizatiei Barlad, deputatul Olteanu vrea sã-si facã o iesire cat mai onorabilã din PNL! Nu l-a dat nimeni afarã, el s-a plasat in afara PNL! Mai mult, el nu este in postura de a vorbi despre moralitate, dat fiind cã minte atunci cand sustine cã are 20 de ani vechime in PNL. Pentru a ocupa diverse functii apolitice, secretar al comunei Rebricea, apoi director la AJOFM si, ulterior, prefect, el a demi – sionat incã din 2013! Mai mult, anterior, el, liberal, fusese consilier personal al primarului PSD-ist de la Coroiesti! Si mai vorbeste despre moralitate! Cand nu esti bãgat in seamã, vii cu acuze la adresa colegilor din conducerea organizatiilor PNL vasluiene, pui in continuare in discutie corectitudinea unor alegeri demo cratice, in conditiile in care toate contestatiile ti-au fost respinse… S-au tot fãcut speculatii cu privire la disensiuni intre mine si dr. Tãtaru, presedintele Organizatiei judetene PNL Vaslui. Nu este adevãrat! Eu apreciez oamenii realizati profesional, cum este domnia sa, si am mari indoieli cu privire la caracterul celor care-si folosesc pozitia politicã pentru a-si rezolva situatia profesionalã!’, a explicat Dumitru Boros, presedintele Organizatiei municipale PNL Barlad. Acesta si-a arãtat nemultumirea si cu privire la afirmatiile deputatului Daniel Olteanu cã la Barlad nu se face nimic. ‘Ceilalti parlamentari vasluieni au cerut informatii cu privire la preocu – pãrile municipalitãtii pentru dezvoltarea Barladului; domnul Olteanu, niciodatã! Stie insã sã arunce cu noroi in munca mea si a colegilor din primãrie. Nu-mi place sã dau vina pe ‘greaua mostenire’, insã trebuie sã spun cã absorbtia de fonduri nerambursabile a avut mult de suferit din cauzã cã, la preluarea de cãtre mine a primãriei, multe dintre terenurile si clãdirile municipalitãtii pentru care ar fi putut fi atrase aceste fonduri nu erau intabulate, conditie esentialã in acest sens. Nici mãcar clãdirea primãriei nu era intabulatã! A trebuit sã indreptãm acest lucru, si apoi sã incepem sã concepem si sã depunem proiecte, si sã accesãm fondurile nerambursabile, esentiale pentru modernizarea orasului. Iar acum, dacã este interesat, domnului deputat Olteanu ii putem arãta o listã chiar impresionantã de proiecte, unele aflate deja in faza de executie, a cãror finalitate va schimba in bine viata barlãdenilor. În loc de asta, deputatul Olteanu se erijeazã in reprezentant in Parlament al Vasluiului si Moldovei, sustinand cã el ar fi pus aceste regiuni pe harta Romaniei. Este o jignire inclusiv la adresa colegilor sãi din alte judete, care chiar fac ceva penru locuitorii pe care-i reprezintã in forul legislativ!’, a mai arãtat primarul Dumiru Boros.