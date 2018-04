Prea putini salariati, prea multe accidente mortale!

vineri, aprilie 27, 2018, 3:00

Desi judetul Vaslui are un numãr mic de salariati, numãrul accidentelor de muncã se mentine la un nivel ridicat. Inspectia Muncii atrage atentia cã la o medie anualã de patru accidente mortale, fenomenul este destul de grav. Vina pentru evenimentele nefericite o poartã depotrivã angajatorii si angajatii, care ignorã un set minim de mãsuri în ceea ce priveste securitatea si sãnãtatea în muncã.

Costel Harja, inspector in cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui, a spus cã in 2016 au fost inregistrate 26 de accidente de muncã, soldate cu patru decese, 20 cu incapacitate temporarã de muncã iar douã cu invaliditate. Anul trecut, au fost inregistrate 18 accidente, din care o persoanã a decedat, alte 16 au rãmas cu incapacitate temporarã de muncã, in timp ce o persoanã s-a ales cu invaliditate. Accidentele de muncã au avut loc la un numãr total de 57.765 de salariati. ‘Vinovati pentru aceste evenimente nedorite sunt si salariatii, colegii acestora, dar si angajatorii. Pentru anul trecut, mai avem in anchetã si alte cazuri, iar numãrul de acidente de muncã va fi mai mare. La cati salariati avem noi, 3-4 accidente de muncã mortale intrun an sunt destule si grave. La nivelul Uniunii Europene, tara noastrã este printre primele state in ceea ce priveste accidentele grave’, a explicat Costel Harja. Anual, aproape 270 milioane de accidente de muncã se inregistreazã in lume, dintre care 350.000 mortale, aratã statisticile internationale. Pentru Romania, cifrele oficiale ale Inspectiei Muncii indicã faptul cã, in 2016, 4.961 de lucrãtori au suferit accidente la locul de muncã, din care 255 au decedat.

Neglijenti la protectia muncii

Pentru securitatea si sãnãtatea in muncã a salariatilor, angajatorii sunt obligati sã realizeze si sã fie in posesia unei evaluãri a riscurilor, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice, sã decidã asupra mãsurilor de protectie care trebuie luate si, dupã caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat, sã tinã evidenta accidentelor de muncã ce au ca urmare o incapacitate de muncã mai mare de trei zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale si a incidentelor periculoase. Alte obligatii tin de elaborarea pentru autoritãtile competente si in conformitate cu reglementãrile legale de rapoarte privind accidentele de muncã suferite de lucrãtorii sãi, precum si intocmirea unui plan de prevenire si protectie compus din mãsuri tehnice, sanitare, organizatorice si de altã naturã, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sã il aplice corespunzãtor conditiilor de muncã specifice unitãtii. ‘Noi desfãsurãm periodic intalniri cu angajatorii pe diferite teme in vederea prevenirii riscurilor profesionale, distribuim materiale de informare si prezentãm bunele practici in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. În urma controalelor realizate in teren, am constatat cã lucrãtorii nu au fost instruiti cu privire la riscurile la care sunt expusi, iar angajatorii nu organizeazã supravegherea stãrii de sãnãtate a lucrãtorilor. De asemenea, nu sunt luate mãsuri pentru prevenirea cãderilor de la inãltime, iar la locurile de muncã nu sunt semnalizate riscurile de accidentare’, a mai spus Costel Harja.