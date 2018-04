POLITISTII VASLUIENI AU PLANTAT STEJARI ÎN PARCUL MEMORIEI NATIONALE „STEJARII ROMÂNIEI – 100 DE ANI DE ISTORIE SI DEMNITATE”

marți, aprilie 24, 2018, 3:00

Unsprezece politisti vasluieni au plantat stejari în Parcul Memoriei Nationale „Stejarii României – 100 de ani de Istorie si Demnitate”, din Marasesti, judetul Vrancea.

Sambãtã, 21 aprilie, pe fostul front de luptã din Primul Rãzboi Mondial de la Mãrãsesti, judetul Vrancea, au fost plantati 112.500 de puieti de stejar, pe o suprafatã de 25 de hectare. Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui a fost reprezentat la activitatea omagialã de 11 politisti din diverse structuri. În cadrul acestei campanii, fiecare soldat roman care si-a jertfit viata in Primul Rãzboi Mondial, pentru realizarea Marii Uniri de la 1918, va fi reprezentat in mod simbolic de stejarii care vor constitui Parcul Memoriei Nationale. Proiectul de voluntariat a continuat si in Anul Centenarului Marii Uniri, cu aceastã a doua campanie de plantare, dupã ce, la prima campanie de plantare, care a avut loc in data de 18 noiembrie 2017, au participat aproximativ 8.000 de voluntari, care, dand dovadã de o mobilizare extraordinarã, au plantat in doar trei ore 50.000 de puieti de stejari, pe o suprafatã de 10 hectare. Consiliul Judetean Vrancea este coordonatorul campaniei ‘RoMandria – Stejarii Romaniei – Parcul Memoriei Nationale – 100 de ani de istorie si demnitate’, alãturi de postul de televiziune Antena 3 – partener initiator, si Ministerul Apãrãrii Nationale (MAPN), Regia Nationalã a Pãdurilor – Romsilva, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silviculturã ‘Marin Drãcea’, in calitate de parteneri. Cinstim eroii care si-au sacrificat viata pentru ca noi sã trãim astãzi intr-o tarã liberã si unitã!