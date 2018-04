Pianul Cãlãtor – 8. România – 100. Turneu Extraordinar «Best Of»

miercuri, aprilie 18, 2018, 3:00

Pianistul Horia Mihail este din nou intr-un turneu national extraordinar. În perioada 9 aprilie – 8 mai, va sustine 18 recitaluri, in 17 orase din tarã. Pianul cãlãtor, editia a VIII-a, marcheazã 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, prilej cu care Horia Mihail a pregãtit o serie de piese celebre de Mozart, Beethoven, Schumann si George Enescu. Pianul Cãlãtor si pianistul Horia Mihail vor poposi la Barlad, astãzi, 18 aprilie, ora 19.00, la Pavilionul expozitional Marcel Guguianu. Începand din 2011, Horia Mihail a vizitat zeci de orase din tarã insotit de pianul cãlãtor sau cantand pe pianele din orasele in care a ajuns. Acum, pianele cãlãtoare sunt incredintate comunitãtilor din Tulcea, Caracal, Deva, Alba Iulia si Roman, dar drumul lor a fost mai lung si a trecut prin multe orase care incã au nevoie de piane de concert, uneori fãrã sã se opreascã mai mult de o searã. Si iatã cã povestea pianului cãlãtor a ajuns in 2018, anul Centenarului Romaniei, si a venit momentul unui binemeritat ‘Best of’, turneu in care Horia Mihail si prietenul sãu, Pianul Cãlãtor, ne invitã sã ascultãm sau sã reascultãm celebra Sonata ‘Alla turca’ de Mozart, inclusã in turneul 100% Mozart din 2014, sau la fel de celebra Sonata lunii de Beethoven, din turneul anului 2013 – dar si o lucrare pe care nu a mai prezentat-o in acest context, Kinderszenen de Schumann. În final, surpriza vine cu Rapsodia Romanã nr. 1, in transcriptia pentru pian a lui George Enescu insusi. Stimati iubitori ai muzicii clasice vã invitãm sã participati le acest recital eveniment dedicat nouã tuturor si evenimentului major pe care il sãrbãtorim in acest an.