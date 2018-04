Pedofilul din Husi, un recidivist înrãit, a fost arestat!

miercuri, aprilie 18, 2018, 3:00

Dupã o zi de groazã pentru pãrintii huseni, îngrijorati de faptul cã în libertate se aflã un pedofil care a agresat douã fetite în scara unui bloc, politistii au retinut un suspect, pe Daniel Benea, un recidivist, autor al unei fapte asemãnãtoare petrecutã în 2008. Bãrbatul a fost eliberat din închisoare în mai anul trecut, dupã ce, datoritã comportamentului sãu, nu a reusit sã obtinã liberarea conditionatã decât cu 8 luni înainte de finalul condamnãrii de 10 ani de închisoare. Pedofilul a fost prezentat Judecãtoriei Husi cu propunerea de arestare preventivã pentru comiterea infractiunii de agresiune sexualã asupra unui minor, fiind arestat preventiv.

Duminicã dupã-amiazã, la intoarcerea de la joacã, douã fetite in varstã de 5, respectiv 8 ani, au fost acostate de un bãrbat chiar in scara blocului in care locuiau. Individul le-a bruscat si a incercat sã le supunã la perversiuni sexuale, insã fetita mai mare a reusit sã se smulgã din mainile lui, sã-si ia prietena de manã si sã fugã in casã. De teama familiei si a locatarilor, agresorul a fugit, fiind apoi cãutat prin tot municipiul Husi de politisti si jandarmi, care au mobilizat efective impresionante in acest sens. Dupã nici 24 de ore, oamenii legii au reusit sã-l captureze pe pedofil, care a fost deferit instantei, Judecãtoria Husi, cu propunerea de arestare preventivã sub acuzatia de agresiune sexualã. Acuzatul este un bãrbat in varstã de 33 de ani, Daniel Benea, zis ‘Carliont’, eliberat din inchisoare in urmã cu mai putin de un an, dupã ce a ispãsit o pedepasã de 10 ani de inchisoare pentru cã a violat o fetitã in varstã de doar 11 ani. Faptele sau petrecut in 2008, cand individul a luat cu forta fetita, in timpul orelor, chiar de pe terenul de sport al scolii unde aceasta invãta, si a dus-o intr-un teren din apropiere, unde a violat-o si a supus-o la perversiuni sexuale. Violatorul a fost prins de unul dintre profesori, alertat de fetitã dupã ce aceasta a scãpat din mainile agresorului. Nici in inchisoare Daniel Benea nu a dat dovadã de un comportament normal, fiind sanctionat in mai multe randuri pentru distrugere de bunuri, nerespectarea regulamen – tului de ordine interioarã ori detinere de obiecte interzise. Mai mult, in ciuda faptului cã a participat la mai multe activitãti si programe educationale, individul nu a reusit sã se califice pentru liberarea conditionatã inainte de termen la care ar fi putut avea dreptul dupã ispãsirea a douã treimi din pedeapsã, respectiv dupã ceva mai mult de sase ani si jumãtate. Dupã ce Comisia de liberare din cadrul penitenciarului i-a respins cererile in acest sens de nu mai putin de 7 ori, Daniel Benea a fost totusi eliberat conditionat doar cu opt luni inaintea executãrii integrale a pedepsei primite, de zece ani de inchisoare, respectiv in luna mai anul trecut. Se pare insã cã acest lucru nu i-a bãgat mintile in cap si a recidivat doar un an mai tarziu.