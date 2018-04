O propunere novatoare: prima de instalare partialã!

marți, aprilie 3, 2018, 3:00

Deputatul USR Mihai Botez, reprezentant al judetului Vaslui în Parlamentul României, a depus o nouã initiativã legislativã menitã sã corecteze o lege care ajutã cetãtenii de la sate în cãutarea unui loc de muncã. Aceastã lege si corectura pe care sperã sã o aducã vor stimula mobilitatea, dar si ocuparea fortei de muncã.

‘Romania este un adevãrat paradox. Avem somaj, cel putin oficial, de 5%; totusi, lipsa fortei de muncã este o problemã indicatã frecvent de antreprenori. Legea nr. 76/2002 instituie mecanisme prin care statul sprijinã mobilitatea fortei de muncã, introducand prima de instalare, un ajutor financiar menit sã ii sprijine pe cei care isi schimbã domiciliul sau resedinta si semneazã un contract pe o perioadã de cel putin 12 luni’, a declarat deputatul Mihai Botez. Însã, remarcã parlamentarul vasluian, conditiile de pe piata muncii au impus noi tipuri de contracte, iar de cele mai multe ori, angajatii trec prin perioade de probã de 3 luni, inainte de a fi angajati pe duratã mai lungã. ‘Modificarea legislativã aduce legea in concordantã cu tendintele actuale de pe piata muncii, eliminand anumite criterii restrictive din lege si introducand conceptul de primã de instalare partialã, specificã celor care ajung sã lucreze pe o perioadã de cel putin 12 luni, dar care initial au semnat contracte pe o perioadã mai scurtã. Somajul din judetul Vaslui este mare, in special atunci cand il comparãm cu media pe tarã. O astfel de schimbare legislativã poate schimba viata in bine a sute de vasluieni, ajutandu-i pe acestia sã isi gãseascã un loc de muncã in interiorul granitelor Romaniei, fãrã sã mai fie nevoiti sã isi caute traiul mai bun la mii de kilometri distantã’, a subliniat deputatul USR de Vaslui Mihai Botez.