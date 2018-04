Numãrul alocatiilor de stat creste anual cu 1.000 de beneficiari

miercuri, aprilie 4, 2018, 3:00

În judetul Vaslui sunt in platã 96.845 beneficiari de alocatie de stat. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Plãti si Inspectie Socialã Vaslui, drepturile curente achitate pentru luna februarie 2018 se ridicã la suma de 9.398.452 lei. La sfarsitul aceleiasi luni, au fost suspendati de la platã 3.962 beneficiari de alocatie de stat. În ultimii ani, numãrul alocatiilor de stat care se plãtesc in judetul Vaslui a crescut semnificativ. Dacã in anul 2010 erau in platã 88.678 alocatii de stat, la sfarsitul anului 2016 se inregistrau 94.691 de beneficiari. Practic, in ultimii opt ani, numãrul ajutorului de la stat a crescut cu 8.165 de alocatii, cate 1.000 de alocatii in plus anual. Cresterea numãrului mediu lunar de beneficiari care incaseazã alocatie de stat are douã explicatii. În primul rand, este vorba despre cetãtenii din Republica Moldova care, dupã dobandirea cetãteniei romane, isi depun cererile de acordare a alocatiei in Romania. De asemenea, majorarea numãrului de beneficiari s-a inregistrat si pe fondul reintoarcerii in tarã a cetãtenilor romani care au lucrat in strãinãtate. Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o formã de ocrotire acordatã de cãtre stat tuturor copiilor din Romania, fãrã discriminare. Alocatia are caracter universal si este acordatã copiilor in vãrstã de panã la 18 ani, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeazã cursurile invãtãmantului liceal sau profesional, panã la terminarea acestora. Din luna iulie 2015, cuantumul alocatiei pentru copiii care nu au un handicap si au varsta mai mare de doi ani este de 84 lei, iar cuantumul alocatiei de stat pentru copilul incadrat intrun grad de handicap este de 200 lei.