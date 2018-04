Noul sef al ANAF, în vizitã la gropile din Vama Albita

miercuri, aprilie 4, 2018, 3:00

Ieri, Ionut Misa, noul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã (ANAF), s-a întâlnit cu prefectul Eduard-Andrei Popica si, împreunã, au vizitat Vama Albita, pentru a gãsi o solutie de reabilitare a infrastructurii rutiere din cel mai mare punct vamal pe granita de Est a Uniunii Europene.

ßInfrastructura rutierã din punctul de trecere Albita este aproape impracticabilã, plinã de gropi, si e nevoie urgentã de gãsirea unei solutii legale, pentru a oferi conditii decente de trafic. Am trimis memorii la Ministerul Finantelor incã din vara anului trecut si asteptãm o rezolvare a situatiei. Într-o primã fazã, in cursul acestei sãptãmani, vor fi aduse unitãti noi de lucru, fiind rezolvatã problema infrastructurii informatice, astfel incat sã fie scurtati timpii de asteptare pentru efectuarea formalitãtilor de frontierã. În ce priveste infrastructura rutierã, in cel mult o lunã, vom afla in ce conditii vor incepe lucrãrile de reabilitare. Vama Albita este cuprinsã intr-un proiect de reabilitare cu fonduri europene si se asteaptã un rãspuns de la Bruxelles dacã va fi sau nu acceptat la finantare. În caz contrar, existã solutia trecerii portiunii de drum in administrarea Ministerului Transporturilor, pentru a fi reabilitat’, a spus prefectul Eduard-Andrei Popica. De la inceputul anului si panã in prezent, peste 360 mii de persoane si peste 22 de autovehicule au tranzitat Vama Albita.