Nou sediu pentru Centrul de Îngrijire si Asistentã pentru Persoane Vârstnice Husi

Din cauza stãrii de degradare a clãdirii construite în 1968 în care functioneazã Centrul de Îngrijire si Asistentã pentru Persoane Vârstnice (CIAPV) Husi, cât si a faptului cã situatia actualã nu mai corespunde nevoilor actualilor beneficiari, DGASPC Vaslui a luat decizia de închidere a centrului, o parte din cei peste 100 de beneficiari fiind deja transferati la Centrul de Plasament „Elena Farago”, din Bârlad. Pentru restul de beneficiari se cautã solutii pentru mutarea într-o altã locatie, una dintre solutii fiind preluarea de la Primãria Husi a fostului spital din municipiu, actualmente nefolosit, si reabilitarea clãdirii.

Consilierii judeteni vor face primul pas in preluarea unei clãdiri apartinand domeniului public al municipiului Husi care, ulterior, va fi transmis in folosintã DGASPC care doreste sã mute acolo Centrul de Îngrijire si Asistentã pentru Persoane Varstnice (CIAPV) Husi. Actuala clãdre in care functioneazã CIAPV nu mai corespunde in nici un fel cerintelor, neavand autorizatie de securitate la incendiu si nici o autorizatie sanitarã de functionare care sã corespundã normelor legale. În plus, beneficiarii serviciilor Centrului nu au parte de conditii optime, suprafata din dormitoare fiind prea micã, sala de mese functioneazã la parter, la intrarea in clãdire, nu existã salã pentru vizitatori, clãdirea, veche din 1968, prezintã vizibile semne de degradare, iar mobilierul este vechi. Din aceste cauze, douã controale efectuate in acest an de inspectorii AJPIS si DSP s-au lãsat cu amenzi, iar un control al inspectorilor ISU a constatat mai multe deficiente care nu pot fi remediate fãrã a fi afectatã structura si asa subredã a clãdirii. În aceste conditii, la inceputul anului, conducerea DGASPC a luat decizia inchiderii centrului conform unui Plan care are termen de finalizare anul 2020. În primã fazã, s-a decis blocarea internãrilor, iar 30 de actuali beneficiari ai serviciilor CIAPV vor fi mutati la Centrul de plasament ‘Elena Farago’, din Barlad, unitate care-si va schimba denumirea. În plus, s-a cãutat o nouã locatie in care sã poatã fi mutat CIAPV, fiind identificatã o clãdire apartinand Primãriei municipiului Husi, respectiv fosta sectie de pediatrie – interne de pe strada 1 Decembrie, clãdire care nu mai este folositã si este in paraginã. La ultima sedintã a CJ Vaslui, cea de indatã de sãptãmana trecutã, presedintele Dumitru Buzatu a expus pe scurt situatia si a cerut sprijinul consilierilor judeteni liberali pentru a-i convige pe colegii lor din CL Husi sã fie de acord cu cedarea clãdirii, cu atat mai mult cu cat aceasta, nefolositã de ani buni, riscã la randu-i sã se degradeze. Dacã municipalitatea huseanã si consilierii locali vor fi de acord cu cedarea respectivei clãdiri, DGASPC va accesa fonduri pentru reabilitarea si recompartimentarea viitorului sediu al CIAPV, lucrãri care ar trebui finalizate in maxim doi ani.